‘Tænk, hvis du vandt i Lotto’, siger Danske Spil. For mange er det en tanke, der ligger fjernt, fordi chancen er så lille. Men i én bestemt butik blev der i weekenden fundet hele to nye Lotto-millionærer.

Ved denne lørdags Lotto-udtrækning havde to af de fire nyudklækkede Lotto-millionærer købt deres kupon i Føtex i Korsør.

Og det er første gang nogensinde, at to Lotto-millionærer er udklækket på samme tid i samme butik. Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

Havnegade 10-16 4220 Korsør må altså have ligget for enden af regnbuen i den forgangne uge.

I hvert fald i lørdags, hvor de to heldige danskere kunne gå hjem med hver deres pose guld efter at have købt en kupon i Føtex på adressen.

Den ene af de to millionærer vandt førstepræmiepuljen på 6.136.379 kroner, mens den anden person ingen rigtige havde - men alligevel vandt én million kroner gennem ‘Millionærgarantien’.

Og ‘Millionærgarantien’ skulle vise sig at være god mod flere danskere i lørdags.

En heldig spiller fra Kalundborg vandt nemlig også én million kroner på 0 rigtige.

Lige så vel som en anden nu nyudklækket millionær, der havde købt sin kupon i Fakta på Frederikssundsvej 44, 2400 København NV, vandt en million med fire rigtige.