For første gang nogensinde er der i år et fald i den samlede omsætning for danske e-handel.

Det skriver Dansk Erhverv, som har foretaget en e-handelsanalyse for det første halve år af 2022.

Af denne fremgår det nemlig, at det samlede forbrug, der lander på 92,7 milliarder kroner i halvåret, er faldet med et procent i forhold til samme periode i 2021.

»Beløbet er i løbende priser, og samtidig går en større del af forbruget til rejser og udenlandske netbutikker. Det betyder, at de danske netbutikker, der sælger varer, reelt set oplever en betydelig større nedgang,« fortæller e-handelsdirektør i Dansk Erhverv, Niels Ralund og tilføjer:

»Det er dog vigtigt at understrege, at når vi sammenligner med samme periode i 2019 – altså før coronakrisen – er omsætningen vokset med knap 23 milliarder kroner.«

Faktisk blev der med de 136 millioner handler, der blev foretaget, endda smidt en million flere bestillinger end i 2021 – der er bare et problem.

Mens forbrugerne sidste år købte for 653 kroner i gennemsnit, er tallet i 2022 sneget sig ned på 596 kroner.

Ifølge Niels Ralund, er det et tydeligt billede på, at den økonomiske usikkerhed, forbrugerne lige nu oplever, bliver taget alvorligt, men at de heldigvis ikke har afskrevet onlinehandlen fuldstændig.