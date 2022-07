Lyt til artiklen

Med lysebrunt, pjusket pels og små, lyserøde ansigter ligger de nærmest vinklet ind i hinanden.

Og det er faktisk lidt af et særsyn.

Der er nemlig tale om helt små røde pandaunger – og det er første gang i syv år, at de er kommet til verden i Zoologisk Have i København.

Det oplyser den zoologiske have selv i et opslag på Facebook, hvor man har delt en video af de nuttede unger, som kom til verden 7. juli.

»Vi har holdt vejret i spænding for, om de skulle overleve. Sidste år fødte vores hunpanda nemlig også to unger – hendes første nogensinde – som ikke overlevede det første døgn,« lyder det.

Ifølge Zoologisk Have er 'det desværre ikke ualmindeligt for førstegangsmødre i dyreriget':

»Derfor er vi glade for nu at være kommet over den første kritiske uge, og at pandamor lader til at have indfundet sig godt i rollen,« oplyses det.

Først om omkring to måneder vil ungerne være store nok til at begynde at bevæge sig ud af deres hule.

Med fødslen af de små unger er der dermed kommet noget succes på panda-fronten.

Længe har man håbet på pandaunger – af den sorthvide-slags - men tredje gang blev heller ikke lykkens gang i år, da det ikke blev til en parring mellem de to pandaer Xing Er og Mao Sun.

Pandaer er notorisk svære at få til at parre sig – og det bliver ikke nemmere af, at vinduet for en parring kun er en lille håndfuld dage om året, når dagene begynder at blive mere solrige.