Syv år.

Så længe er der gået, siden politiet sidst har sat jagten ind på de tusindvis af bilister, der ikke har betalt motorafgifter.

Men nu gøres der noget ved det. Det skriver DR.

Mandag har Skattestyrelsen nemlig sendt sager til politiet for at få klippet nummerplader.

Og onsdag blev der for første gang siden 2012 så klippet.

»Skatteforvaltningen har modtaget berettiget kritik for, at man i årevis ikke har klippet nummerplader, og derfor har jeg lagt kræfter i at få løst det problem hurtigst muligt. Derfor er der nu lavet en midlertidig løsning, hvor man er begyndt at klippe nummerplader,« siger skatteminister, Karsten Lauritzen (V), til DR.

Det var Skats it-systemer, der siden 2012 ikke har kunnet sende sager om ubetalte motorafgifter videre til politiet.

Ifølge Skattestyrelsen har cirka 400.000 bilejere ikke fået betalt deres motorafgifter, mens omkring 200.000 biler i dag kører rundt på de danske veje med en nummerplade, der skulle være klippet.

Og den midlertidige løsning forventes ifølge Karsten Lauritzen at blive erstattet med en permanent løsning inden sommerferien.

Det system vil være 'en fuldt automatiseret løsning', der igen gør det muligt for Skattestyrelsens systemer at tale med politiets.

Bliver ens nummerplade inddraget, kan man først få en ny, når Skattestyrelsen har registreret betaling af ens gæld.

Ifølge Rigsrevisionen mangler staten 1,3 milliarder kroner i ubetalte bilafgifter.