Det er aldrig sket før. Men nu er alt udsolgt.

»Jeg gad godt, at jeg kunne have lavet opkaldet til min far om, at vores feriehuse nu er udsolgte, for det er jeg sikker på, han havde været meget stolt over - det lover fantastisk for fremtiden,« siger Jacob Brunsborg til Finans.dk.

Han er bestyrelsesformand i Lars Larsen Group - og hans far er Lars Larsen, der døde i august 2019.

Stedet er feriecentret Himmerland, hvor man for første gang nogensinde siden etableringen i 1979 har fået solgt alle tilhørende feriehuse. Der er 336 styk.

Lars Larsen blev i 2007 eneejer af feriecentret, der dengang hed Himmerland Golf & Resort Hotel efter at have købt sig ind små 20 år tidligere.

Midt i succesen er der flere planer for området.

Der er både planer om at bygge endnu flere feriehuse i området, der ligger tæt på Sjørup sø, mens antallet af aktiviteter også skal udvides.

Her skal opføres paddletennisbaner, multihal til koncerter, håndbold og badminton og udendørs kunstgræsfodboldbaner som supplement til den nuværende golfbane samt minigolfbanen, bowlinghallen og svømmehallen.

Det er kun to måneder siden, at Himmerland med øjeblikkelig virkning skilte sig af med sin direktør.

Dengang sagde Jacob Brunsborg:

»Det ændrer ikke ved de store projekter, som vi er ved at gennemføre, og som skal gøre Himmerland endnu mere attraktivt for såvel medarbejdere som husejere og gæster,« siger Jacob Brunsborg.