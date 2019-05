I Roskilde, Vestjylland og Sønderjylland yngler tre storkepar. Endnu et storkeæg er klækket fredag.

Der er for første gang siden 2004 er tre ynglende storkepar i Danmark.

Det fortæller Jess Frederiksen, der er formand for foreningen Storkene.dk, som observerer storke i det danske landskab.

- Det er sjældent, vi ser det, siger Jess Frederiksen.

Det seneste ynglende par har slået sig ned i Smedeager i Sønderjylland og lagt æg, hvilket er lidt af en sensation, forklarer Jess Frederiksen.

- Det er også specielt, at det lige netop er Sønderjylland, fordi storke har ikke slået sig ned der eller andre steder tæt på grænsen i mange år. De slår sig typisk ned i Vestjylland, siger han.

Et andet storkepar er blevet forældre til en storkeunge fredag, og flere unger er på vej. Storkeparret har rede i Bækmarskbro i Vestjylland. En by, der ikke har haft ynglende storkepar i 60 år.

- Den første storkeunge er klækket her til aften ud af fem æg. Så de næste dage ser vi meget frem til at følge det, siger Jess Frederiksen.

Selv om det kan være fristende at dokumentere de små fugleliv gennem en linse, har Jess Frederiksen en opfordring.

- De skal have ro til at yngle, slå sig ned og gå unger. Man skal ikke rende og jagt storke med kamera, siger Jess Frederiksen.

Allerede søndag ankom den første storkeunge i år til verden herhjemme. Ungen blev udklækket i Gundsølille ved Roskilde, hvor et storkepar nu ruger på de fem resterende æg.

Storkene går en hård tid i møde. For det kræver meget af dem at sikre nok føde til ungerne.

- Det er et kæmpe arbejde. De arbejder fra solen står op, til den går ned igen. Så de får nok at lave. Det bliver en travl tid for dem, siger Jess Frederiksen.Han håber nu på en "klassisk dansk sommer" med både regn og sol, da det giver de bedste forhold for storkene. Regn gør det lettere for storkene at finde føde.

/ritzau/