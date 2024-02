Næste år fejrer Øresundsbroen 25-års jubilæum, og i den forbindelse kan man i Broløbet for første gang i 15 år løbe over broen.

Det viste sig at være et kæmpe tilløbsstykke, da startpladserne blev sat til salg i går.

Ja, så stort et tilløbsstykke, at tusinder måtte vente forgæves i kø, skriver TV 2 Kosmopol.

De 40.000 startnumre til Broløbet 2025 blev sat til salg torsdag klokken 12, og i løbet af mindre end én dag blev de udsolgt.

Interessen var så stor, at mange aldrig kom igennem køen, mens andre end ikke kunne få adgang til Broløbets hjemmeside, fortæller direktør i Sparta Atletik og Løb, Dorte Vibjerg, til TV 2 Kosmopol.

Broløbet, som er et halvmaraton, finder sted søndag den 15. juni 2025.

Det starter i Tårnby og målstregen er i Malmø efter, at deltagerne har krydset både den fire kilometer oplyste tunnel til den kunstige ø Peberholm og Øresundsbroen.

Undervejs kommer løberne 21 meter under havets overflade, mens de på selve broen kommer 57 meter over Øresund og vil have udsigt til målstregen i Sverige.

»Det at løbe under og over havet og krydse en landegrænse udgør per automatik en oplevelse ud over det sædvanlige, sagde Dorte Vibjerg ifølge Ritzau i forbindelse med offentliggørelsen af ruten.

En oplevelse, som mange af de håbefulde løbere, som forgæves forsøgte at få fingrene i et startnummer, må være foruden.