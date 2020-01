May el-Toukhy får Robert Prisen for Årets Instruktør. Det er første gang, en kvinde vinder den.

Instruktør May elToukhy fik søndag aften Robert Prisen for Årets Instruktør for filmen "Dronningen".

Det er første gang, at en kvinde vinder prisen for Årets Instruktør, som er blevet uddelt siden 2001.

May elToukhy fik fra scenen et stående bifald fra publikum, som var folk fra filmbranchen, som var kommet til Tivoli Hotel og Congress Center, hvor Robert-priserne blev uddelt.

May elToukhy er også medforfatter til manuskriptet til filmen.

Hun havde ikke forventet at vinde prisen, fortalte hun på scenen.

- Da jeg sad og kiggede på listen over de tidligere modtagere af prisen, så jeg, at der ikke var nogle kvinder, der havde modtaget den, og ud over at overraske mig gjorde det, at jeg tænkte, at jeg ikke ville få den.

- For det er sådan, det fungerer med repræsentationen, tror jeg. For hvis vi ikke ser os spejlet, så findes vi ikke, så findes mulighederne ikke, siger May el-Toukhy og tilføjer:

- Så slukkes håbet, hvad enten man er kvinde eller tilhører en minoritetsgruppe.

"Dronningen" har skuespiller Trine Dyrholm i hovedrollen som Anne, der sætter hele sin tilværelse på spil, efter at hun indleder en affære med sin 17-årige stedsøn.

May el-Toukhy kalder det "tankevækkende", at ingen kvinder har fået prisen før hende. Det giver synlighed, at hun nu har fået den, mener hun.

- Synlighed er vigtigt, når unge piger drømmer om at blive instruktører, så når de kan se nogle kvindelige instruktører eller brune instruktører eller med en anden form for minoritet, så har det en kæmpe betydning, siger hun.

"Dronningen" blev den helt store vinder ved årets Robert-uddeling. I alt fik den ni priser.

Den vandt blandt andet for Årets Danske Spillefilm, og så vandt Trine Dyrholm prisen for Årets Kvindelige hovedrolle.

Filmen havde premiere i marts 2019, og over 330.000 danskere har set den i biografen.

/ritzau/