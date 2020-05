For første gang er et helt, kunstigt hjerte blevet indopereret i en patient på Rigshospitalet.

Det er samtidig den første implantation af et helt, kunstigt hjerte i Danmark.

Det oplyser Region Hovedstaden i en pressemeddelelse mandag morgen.

Hjertet - med navnet Carmat - er det mest avancerede hele, kunstige hjerte, der er udviklet, og Danmark er det første sted i Nordeuropa og tredje sted i verden, der som led i et studie indopererer Carmat i en patient.

FAKTA OM CARMAT - Danmark er det tredje land i verden, der indopererer Carmat i en patient. Tidligere har patienter fået Carmat i Tjekkiet og Kasakhstan. - 13 patienter har nu fået Carmat. -Over de næste fire-fem måneder er det planen at nå op på i alt 20 patienter med Carmat. - Rigshospitalet er udvalgt som testcenter på grund af sin ekspertise i at behandle og forske i avanceret hjertesvigt. - Carmat er det mest avancerede og første fuldt elektriske kunstige hjerte, som tilpasser sig brugerens fysiske udfoldelse. - Det vejer 1.055 gram og måler 12,3 cm x 10,2 cm x 14,5 cm. - Produceret af den franske medicovirksomhed Carmat, der er en del af luftfartsvirksomheden Airbus Group. - Omkring 70.000 personer i Danmark lider af hjertesvigt. For patienter, hvor sygdommen er livstruende, og hvor en transplantation ikke er en mulighed, kan Carmat i nogle tilfælde komme på tale. Kilde: Region Hovedstaden.

I pressemeddelelsen fortæller Finn Gustafsson, der er overlæge og professor med speciale i avanceret hjertesvigt og transplantation ved Hjertemedicinsk Klinik på Rigshospitalet, at det kunstige hjerte skaber håb for fremtidige patienter:

»Vi håber, at vi i fremtiden kan tilbyde implantationen til patienter, der er kritisk syge af hjertesvigt i begge sider af hjertet og ikke kan vente længere på et donorhjerte - eller af andre grunde ikke kan få en transplantation,« siger han og tilføjer:

»Det er patienter, som vi indtil nu ikke har kunnet hjælpe, men som vi med det kunstige hjerte vil kunne gøre en kæmpe forskel for.«

Carmat er verdens første fuldt elektriske kunstige hjerte og det første med et selvreguleringssystem, der tilpasser sig kroppen.

Hvis en person med et Carmat-hjerte for eksempel cykler, går op ad en trappe, eller på anden måde bliver forpustet, vil hjertet reagere med at sætte pumperytmen op.



Det var overlæge og kirurg Peter Skov Olsen fra Thoraxkirurgisk Klinik på Rigshospitalet, der stod i spidsen for det team, som udførte operationen på den første patient i Danmark.



»Det kræver et trænet team af kirurger, anæstesiologer, hjertelæger, sygeplejersker og fysioterapeuter at få operationen og resten af processen til at lykkes. Det er en holdindsats, der kræver samarbejde og en maksimal indsats fra alle sider,« siger han og fortsætter:

»Jeg er stolt over, at operationen er gået godt, og at vi på Rigshospitalet kan tilbyde en bestemt patientgruppe en ny mulighed.«