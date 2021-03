En person i Nordjylland er bekræftet smittet med den sydafrikanske virusvariant B1351.

Det bekræfter Charlotte Hjort, der er enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed, i en mail til Nordjyske.

Det er en person i Lindholm nordvest for Aalborg, der er bekræftet smittet.

Der har været et udbrud af smitte i Lindholm, men styrelsen har ikke kendskab til mere end det ene tilfælde af den sydafrikanske variant.

- Styrelsen for Patientsikkerhed er på nuværende tidspunkt orienteret om, at der i det pågældende område på nuværende tidspunkt er tale om ét tilfælde af smitte med den sydafrikanske variant, skriver enhedschefen i en mail til Nordjyske.

Hvordan varianten er kommet til det nordjyske, er endnu uvist.

Styrelsen for Patientsikkerhed har sat gang i smitteopsporing for at bryde eventuelle smittekæder. Det gør den ved blandt andet at kontakte den smittedes nære kontakter.

Personer i området opfordres til at følge anbefalinger om god hygiejne, at gøre ekstra grundigt rent og at følge retningslinjer om test og isolation.

Den sydafrikanske variant blev første gang påvist i Sydafrika i oktober sidste år.

Den har flere mutationer, og det er muligt, at nogle af dem kan påvirke variantens smitsomhed eller følsomhed for antistoffer.

Hvis virusset har en nedsat følsomhed for antistoffer. kan det påvirke vaccinernes effekt og risikoen for at blive smittet igen.

Der har tidligere været berettet om 13 registrerede tilfælde af varianten med den pågældende mutation. Derudover meldte Københavns Kommune i sidste uge om et udbrud i kvarteret Nordvest.

Smitten her var fordelt på to husstande, og der var mellem to og ni smittede, oplyste Styrelsen for Patientsikkerhed, som ikke ville komme antallet nærmere.

/ritzau/