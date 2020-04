Indtil nu er det lykkedes at holde coronavirus ude af landets 14 asylcentre, siger Udlændingestyrelsen.

Der er for første gang konstateret smitte med coronavirus på et asylcenter i Danmark. Det oplyser Udlændingestyrelsen i en pressemeddelelse.

Det er to beboere, som er konstateret smittet. Begge har haft et "længere" ophold i Danmark.

Udlændingestyrelsen vil dog ikke oplyse, hvilket center de to har boet på. Det skyldes risikoen for, at de kan identificeres, lyder det.

Udlændingestyrelsens direktør, Niels Henrik Larsen, er glad for, at det er lykkedes at holde asylcentrene smittefri indtil nu.

- Nu er der desværre konstateret de første to smittetilfælde på et center. Men der er alligevel god grund til at anerkende den betydelige indsats, som både medarbejderne og beboerne på asylcentrene har gjort og fortsat gør, siger han i meddelelsen.

Der er cirka 2500 asylansøgere samt ansatte fordelt på 14 asylcentre i Danmark.

/ritzau/