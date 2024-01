Der varsles kraftig regn og blæst mange steder i Danmark i de kommende dage, og i Guldborgsund Kommune deler man nu igen sandsække ud til borgerne.

Det er fjerde gang på et halvt år, at kommunen kommer med tilbudet, fortæller TV 2 Øst.

Det er meningen, at sandsækkene skal fungere som et værn mod den mulige forhøjede vandstand.

Sandsækkene er gratis, og hos Guldborgsund Kommune overvejer man nu at gøre tilbudet permanent

»Det er med tanke på, at vores jord er mættet af vand, og det kan betyde, at vandet samler sig i store eller mindre søer rundt omkring,« siger Claus Winter, som er operations manager i kommunens indsats, til TV 2 Øst.

Han konstaterer, at et Facebook-opslag om kommunens tilbud om gratis sandsække er blevet delt flere end 300 gange siden lørdag, og han glæder sig over det gode fællesskab, han ser.

Kommunen oplyser, at sandsækkene kan aftentes på to adresser. I Nykøbing Falster er det på Københavnsvej 35, mens borgere i og omkring Sakskøbing kan henvende sig på Nystedvej 54.

Det er dog vigtigt, at man selv medbringer en skovl, for man skal selv fylde sækkene og transportere dem hjem.

Man kan imidlertid gøre det på alle tider af døgnet, for sække og sand ligger udenfor hegnet.

Du kan følge B.T.s liveblog om vejrsituationen i Danmark HER.