100 er indlagt, mens 20 er på intensiv. Over 10.500 har overstået infektion med coronavirus.

Der er ingen nye dødsfald med coronavirus i Danmark.

Det viser seneste daglige opgørelse fra Statens Serum Institut onsdag.

Det er femte gang på en måned, at Danmark registrerer nul nye dødsfald i den daglige opgørelse.

I alt er 580 bekræftet døde med coronavirus i Danmark. Coronavirus er ikke nødvendigvis den primære årsag til dødsfaldet.

Alle, der er døde inden for 30 dage efter en positiv test, tæller med i statistikken.

Der er præcis 100 indlagt. Det er en mere end tirsdag. 20 af dem er på intensiv afdeling, mens 10 er i respirator. For både antal på intensiv og i respirator er det en mindre end tirsdag.

Det er patienterne på intensiv og i respirator, der er værst ramt af sygdommen.

Statens Serum Institut fører også statistik over, hvor mange der er blevet testet for smitte med coronavirusset, og hvor mange af de personer der har fået et positivt svar.

Yderligere 37 er bekræftet smittet med coronavirus, så i alt 11.771 er eller har været registreret ramt af virusset.

10.552 har overstået infektionen.

Myndighederne arbejder ikke med raskmeldte, men en overstået infektion betyder, at man 14 dage efter konstateret smitte ikke er indlagt eller død.

Danmark er oppe på 657.999 test for coronavirus.

542.895 forskellige personer er registreret testet for virusset.

Tallet er steget markant de seneste uger, fordi myndighederne har sat gang i en mere offensiv teststrategi, hvor alle danskere kan bestille en test.

Langt de fleste indlæggelser er i Region Hovedstaden og Sjælland.

Vest for Storebælt er 23 indlagt.

/ritzau/