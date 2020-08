Der er registreret 90 nye smittetilfælde i Danmark det seneste døgn og et nyt dødsfald.

Der er registreret 90 nye smittetilfælde i Danmark det seneste døgn. Det oplyser Statens Serum Institut (SSI).

Det er femte dag i træk, at der er registreret færre end 100 nye smittetilfælde i Danmark.

Generelt har antallet af smittede været nedadgående i anden halvdel af august efter en opblussen i slutningen af juli og starten af august.

Blandt det seneste døgns tilfælde er 14 fra København og 13 fra Aarhus, mens Frederiksberg har tredjeflest med 5 tilfælde.

Virolog og professor Søren Riis Paludan fra Aarhus Universitet kalder det opløftende, at antallet af smittetilfælde går den rigtige vej.

- Det er positivt med endnu en dag under 100 smittetilfælde, og det viser, at smittetrenden er nedadgående.

- Man kan godt sige, at frygten for, at en ny fase ville opstå, hvor virus ville sprede sig hurtigt i samfundet, er afblæst.

- Det er formentlig et resultat af, at vi i Danmark har et godt test- og opsporingssystem, og at befolkningen gør, som den bliver opfordret til af myndighederne, siger han.

Søren Riis Paludan vurderer, at de seneste dages smittetal åbner for, at man kan begynde at drøfte, hvilke restriktioner man kan lempe i næste omgang.

- Der kan blive plads til at lempe mere. Vi skal gerne lige se denne udvikling fortsætte i nogle dage, men vi kan godt begynde at tale om det, siger Søren Riis Paludan.

Torsdagens tal viser også, at der fortsat er 19 indlagte på landets sygehuse, som er smittet med coronavirus.

To af de indlagte er så syge, at de er på intensiv og tilkoblet en respirator. Til sammenligning var der 535 indlagte, da antallet toppede 1. april.

Samtidig er der registreret et nyt dødsfald med en coronasmittet det seneste døgn.

Dermed har Danmark samlet 624 dødsfald. Det første registrerede dødsfald var i begyndelsen af marts.

/ritzau/