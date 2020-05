Kun en snæver kreds af offentligt ansatte testes i de rejste testcentre, viser rundringning.

Det er en for snæver kreds, der testes for coronavirus i de dertil indrettede testcentre. Derfor får vi ikke et reelt billede af smitten.

Det kritiserer eksperter nu, skriver Jyllands-Posten.

Avisen har foretaget en rundringning til flere af de 16 centre rundt i landet, der viser, at det stort set kun er kommunalt ansatte i området omkring centrene samt ansatte i Kriminalforsorgen, der testes.

Det sker, selv om myndighederne i teststrategien har meldt ud, at et bredt udsnit af befolkningen skal testes. Også folk, der ikke har symptomer.

Herunder skal kommunalt personale i sundheds-, ældre- og socialsektoren, pårørende til sårbare personer og kontakter til smittede testes, skriver Jyllands-Posten.

En af kritikerne er Allan Randrup Thomsen. Han er professor i virologi på Københavns Universitet.

Han siger til Jyllands-Posten, at han havde forventet, at man var gået i gang med at teste en langt bredere kreds.

- Det er rigtig vigtigt, at vi har en bred testning og smitteopsporing, når vi gerne vil løsne op for alle de andre restriktioner, vi har på befolkningen.

- Så det gør mig bekymret, at vi ikke har fået det op at køre her forud for næste åbningsfase. Vi har ikke fået det, vi er blevet lovet, siger Allan Randrup Thomsen til Jyllands-Posten.

Fra testcentrene lyder det, at der er ledig kapacitet til at teste flere i teltene, men at der ikke er nok mennesker at teste.

- Vi har ledig kapacitet alle tre steder, siger Jan Nybo, lægefaglig ansvarlig for de tre Testcenter Danmark-telte i Region Nordjylland, til Jyllands-Posten.

Jyllands-Posten har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Sundhedsstyrelsen. Men ifølge sundhedsminister Magnus Heunicke (S) fungerer testteltene efter planen.

/ritzau/