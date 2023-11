11 procent.

Så mange af de 2-6-årige har fået en vaccine mod influenza i Region Hovedstaden. Og det er for få.

Det oplyser regionen til TV 2 Kosmopol.

»Vi vil rigtig gerne have endnu flere børn vaccineret. Vi har et bredt tilbud til familierne, blandt andet ’drop in-steder’, hvor man kan komme helt uden tidsbestilling. Vi står klar herude med dygtigt personale,« siger Tina Barsøe, der er leder af vaccinationsstederne på Herlev og Gentofte Hospital.

Det er Sundhedsstyrelsen, der anbefaler til, at man lader sit barn mellem to og seks vaccinere.

'Vaccination mod influenza beskytter både dit barn mod at blive syg, men beskytter samtidig andre i jeres familie og omgangskreds, der kan være i risiko for at blive alvorligt syge af influenza, for eksempel bedsteforældre og mindre søskende', oplyste Sundhedsstyrelsen.

Tilbuddet er gratis – og løber i perioden mellem 1. oktober 2023 og 15. januar 2024.

Modsat de voksne, så bliver børn ikke stukket med en kanyle.

I stedet gives vaccinen ved en næsespray specielt designet til børn.

Og er det første gang, dit barn skal vaccineres mod influenza, skal barnet have vaccinen to gange med en måneds mellemrum.

Er man under 65 år og i risikogruppen, anbefales det også, at man lader sig vaccinere. Det samme gælder borgere over 65 år.