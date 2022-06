Lyt til artiklen

Du har pligt til at underrette kommunen, hvis du har kendskab til et barn, der vanrøgtes i hjemmet.

Men alt for få danskere tager ansvaret på sig ved at oplyse myndighederne om vold mod børn.

Det viser en ny undersøgelse foretaget af Userneeds for Børns Vilkår og TrygFonden.

Og det sker på trods af, at der altså er underretningspligt, hvis man har kendskab til, at et barn under 18 udsættes for forsømmelse i hjemmet, skriver Politiken.

Af undersøgelsen fremgår det, at ni procent svarer, at de i deres voksne liv har haft kendskab til et barn, der er blevet udsat for fysisk vold. Af dem har mere end halvdelen ikke lavet en underretning til kommunen.

Undersøgelsen dykker også ned i psykisk vold. Her svarer 11 procent, at de kender et barn, der er blevet udsat for psykisk vold af en omsorgsperson. Af disse har seks ud af ti ikke underrettet kommunen.

Social- og ældreminister, Astrid Krag, kalder overfor Politiken tallene for »meget, meget bekymrende.«

»Når et barn første gang får en indsats gennem kommunen efter serviceloven, er der en underretning bag i syv ud af ti tilfælde. Så underretninger er fuldstændigt afgørende for, at man bliver opmærksom på, at her er der et barn, som har brug for fællesskabets hjælp,« siger Astrid Krag.

Og noget tyder på, at mange ikke tager pligten på sig, fordi man ikke kender til den.

Ifølge undersøgelsen er danskernes kendskab til underretningspligten nemlig faldet. Sidste år svarede 78 procent, at de kender til den, og i år er tallet 69 procent.