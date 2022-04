Det var en regnfuld torsdag, da en aarhusiansk kvinde var på vej hjem og pludselig følte sig heldig.

»Jeg havde været ude med venner og gik hjem i øsende regnvejr og tænkte, at jeg ville hygge mig med et skrabelod, når jeg kom hjem. Så jeg gik ind i en kiosk for at købe det, men de havde ikke en Bogstavjagt, så jeg gik ud igen for at gå hjem,« fortæller kvinden, der ønsker at være anonym.

Heldet var altså ikke med første gang, men kvinden mener, at et helt særligt vejrfænomen fortalte hende, at anden gang skulle være lykkens gang.

»Da jeg kom ud, var regnen stoppet, og da jeg krydser vejen, ser jeg bare en helt fantastisk regnbue, som ser ud til at ende lige, hvor jeg bor. Så jeg gik en omvej til en anden kiosk, som havde skrabeloddet, jeg var på udkig efter, og gik hjem for at skrabe,« fortæller aarhusianeren.

Og præcis, som regnbuen havde fortalt hende, var der gevinst; 600.000 skattefrie kroner gemte sig for enden af regnbuen.

»Jeg måtte tage et billede og sende til børnene og spørge, om de lige gad tjekke, fordi jeg simpelthen ikke var sikker. Det var helt surrealistisk. Så ringede et af mine børn og sagde, at nu kom han med bobler, for jeg havde da vundet,« smågriner vinderen.

Gevinsten bringer stor lykke ved vinderen, der både vil bruge den på udflugter til sommer og nye investeringer. Og så har aarhusianeren også en helt særlig plan med nogle af pengene:

»Jeg har i en tid som selvstændig fået oparbejdet noget gæld, så det er virkelig nogle penge, som falder på et tørt sted. Nu er jeg totalt gældfri, og det er fuldstændig fantastisk,« fortæller hun.

Det nye liv som gældfri er ikke helt gået op for aarhusianeren, der tror, der vil gå nogle måneder, inden oplevelsen helt lander hos hende. Hun regner dog ikke med, det vil ændre det store i hendes hverdag.

»600.000 kroner er jo mange penge, men jeg kommer ikke til at leve en ekstravagant tilværelse på nogen måde, jeg får råd til bare at være til, hvilket er skønt,« afslutter hun.