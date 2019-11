'Tak for din bestilling! For at vise, at vi værdsætter dig som kunde, vil vi give dig et cruise til Oslo.'

Den besked modtog Pernille Philipsen i sidste uge, efter hun havde aflagt en ordre hos Boozt.com. Denne torsdag modtog en ny mail: Hun må ikke længere handle i webshoppen.

»Det får mig til at føle mig uretfærdigt behandlet,« fortæller hun til B.T. om situationen.

Pernille Philipsen er blandt de kunder, der er blevet udelukket fra at kunne handle på Boozt.com på grund af den såkaldte 'fair use'-politik.

Torsdag modtog Pernille Philipsen denne mail, hvori det lyder, at hun ikke længere kan handle hos Boozt.com. Vis mere Torsdag modtog Pernille Philipsen denne mail, hvori det lyder, at hun ikke længere kan handle hos Boozt.com.

En politik, som bandlyser de kunder, der sender for mange varer retur. Dem, der ifølge Boozt.com har et 'uetisk brug' af returtjenesten.

Ifølge salgs- og marketingchef Peter G. Jørgensen sker bandlysningen automatisk med et 'fair use'-filter, og omtrent 0,5 procent af kunderne er omfattet.

Inklusive Pernille Philipsen. Hun afviser dog, at hendes returneringer har været uetiske.

Hun har selv arbejdet i detailhandlen i 15 år. Hun har desuden drevet sin egen webshop og haft ansvaret for en anden.

For en uge siden modtog Pernille Philipsen denne mail fra Boozt.com. Foto: Privat Vis mere For en uge siden modtog Pernille Philipsen denne mail fra Boozt.com. Foto: Privat

Derfor mener hun også, at Boozt.com fuldstændig har misforstået måden at drive kundeservice på:

»Hvis varen ikke har levet op til forventningerne eller ikke har passet, har jeg returneret den. Det er forhåbentligt min ret som betalende kunde,« siger hun og tilføjer:

»Sådan er vilkårene, når man sælger på nettet. Længere er den simpelthen ikke.«

Pernille Philipsen fortæller, at hun har handlet rigtig meget på Boozt.com gennem tiden, fordi det har været nemt.

Hun har hidtil været tilfreds med både udvalg, hurtig levering og den frie returnering, som hun har benyttet sig af, når det har været nødvendigt.

Ja, hun var faktisk en glad kunde, og hun følte sig da også 'beæret', da hun i sidste uge fik et minicruise fra Boozt.com.

At hun så blot en uge efter modtager en mail med en bandlysning, forstår hun ikke.

Derfor har B.T. spurgt salgs- og marketingchef Peter G. Jørgensen, hvordan det hænger sammen.

Hvordan kan man være værdsat den ene uge og så bandlyst den næste?

»Vi kender ikke detaljerne på denne kundecase. Det er korrekt, at vi har givet en lang række af vores kunder muligheden for en Oslo-tur,« svarer han.

På spørgsmålet om, hvorvidt salgs- og marketingchefen kan forstå, at Pernille Philipsen og de andre kunder føler sig uretfærdigt behandlet, lyder det:

»Hvis en kunde mener, pågældende uberettiget er landet i 'fair use'-filteret, så tag fat i os - og så kigger vi manuelt på sagen. Er der sket en fejl, så beklager vi naturligvis og genåbner.«

Pernille Philipsen skrev torsdag en mail med sin undren over udelukkelsen til Boozt.com, og her har man lovet at kigge på sagen.

»Jeg har ikke tænkt mig at gøre yderligere ud af det. Mit liv går fint videre, selvom jeg ikke kan handle på Boozt.com,« fortæller hun til B.T.

Hun tilføjer, at hun næsten får lyst til at boykotte webshoppen, uanset hvordan sagen ender:

»Det er princippet i måden, de 'værdsætter' deres kunder. Uanset om man så sender 100 ordrer retur, skal det være muligt. Ellers skal de overveje, om de overhovedet gider at drive webshop.«