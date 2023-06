Vi hører ofte om dem. De heldige danskere, som vinder en milliongevinst i Lotto.

Men skulle en dansker have heldet med sig i aften, vil titlen 'millionær' være en gedigen underdrivelse.

Ja, selv 'mangemillionær' slår knap nok til.

For der er en kæmpe gevinst på spil i Eurojackpot-trækningen tirsdag aften.

Ja, faktisk en rekordstor en af slagsen.

For blot tredje gang nogensinde rammer førstepræmiepuljen nemlig sin maksimale størrelse.

Det betyder, at der er 750 millioner kroner på spil – og første gang det skete, var en dansker faktisk den heldige vinder.

»Det er jo et helt ubegribeligt stort beløb, som er på spil i aftenens trækning i Eurojackpot. For næsten et år siden havde vi æren af at udbetale det samme beløb til en dansker, og når man først har haft den oplevelse én gang, så kan jeg love, at man gerne vil opleve det igen,« siger den administrerende direktør i Danske Lotteri Spil, Malene Mølgaard, i en pressemeddelelse.

»Og når det føles så skelsættende at udbetale 750 millioner kroner, så tænk på, hvordan det må føles at modtage dem,« tilføjer hun.

Skulle en dansker igen vinde den helt store Eurojackpot-gevinst, vil vedkommende få tilbudt særlig rådgivning af Danske Spil med henblik på at sikre en 'god start på livet' som multimillionær.

Du kan spille med i Eurojackpot indtil klokken 19.00 i aften.

Chancen, for at netop du vinder de 750 millioner kroner, er mikroskopisk, men før eller siden skal der jo findes en vinder til den enorme præmiesum.