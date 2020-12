Efter to år med fald lever hvert 20. barn nu i fattigdom. Coronakrisen risikerer dog at bremse den udvikling.

Sidste år faldt antallet af børn i fattige familier med omkring 1500 til 59.700.

Det var andet år i træk, at der blev færre fattige børn. Det skriver Kristeligt Dagblad med henvisning til en opgørelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Baseret på de 59.700 børn, der sidste år levede i fattige familier, svarede det til cirka hvert 20. barn i Danmark.

Da barnefattigdommen satte rekord i 2017, var antallet 64.500 børn.

- Det er positivt, at lidt færre børn må opleve de udfordringer, der er forbundet med at leve i fattigdom, siger Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, til Kristeligt Dagblad.

- Den store usikkerhed er, hvad coronakrisen vil betyde, for vores undersøgelser har vist, at ledigheden rammer hårdest blandt de ufaglærte og personer med svag tilknytning til arbejdsmarkedet, tilføjer direktøren.

En person defineres som fattig, hvis vedkommende i løbet af ét år har en indkomst på mindre end halvdelen af medianindkomsten, ikke er studerende og ikke har væsentlig formue.

Ifølge Lars Andersen har kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen under den forrige regering gjort flere børnefamilier fattige.

Men sidste års højkonjunktur ser ud til at have vendt den udvikling.

Samtidig har de fattigste familier fået gavn af et nyt midlertidigt børnetilskud til familier ramt af kontanthjælpsloft eller integrationsydelse.

Selv om der nu to år i træk er blevet færre børn, der vokser op i fattigdom, er der grund til behersket begejstring. Det mener Pia Olsen Dyhr, formand for SF, der er blandt regeringens støttepartier.

Hun minder om, at SF efter sidste valg fik skrevet ind i forståelsespapiret - en slags hensigtserklæring - at regeringen skulle bekæmpe børnefattigdom.

- Det er dybt uretfærdigt, at børn vokser op i fattigdom. De børn kan ikke gøres ansvarlige for familiens situation.

- Alligevel rammer det dem, for vi ved jo, at en opvækst i fattigdom betyder, at de børn klarer sig dårligere resten af livet.

- Det skal vi bekæmpe, siger Pia Olsen Dyhr i en skriftlig kommentar.

Ifølge opgørelsen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd var der sidste år 248.000 personer under fattigdomsgrænsen. Det var for andet år i træk et fald i forhold til året før.

Det nuværende antal er dog stadig højere end i 2015, hvor der var 200.000 personer under fattigdomsgrænsen.

