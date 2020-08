Tæt på vandet. Væk fra storbyens jag - men alligevel blot 12 kilometer fra København.

Dragør har meget at byde på - og det er bestemt ikke gået ubemærket hen.

For andet år i træk kan Dragør nemlig smykke sig med titlen som Danmarks mest populære kommune blandt boligsøgende. Det skriver boligportalen Voreslejebolig.dk i en pressemeddelelse.

Du kan se, hvor populær din kommune er i boksen længere nede i denne artikel.

Boligportalen har i en ny analyse kigget på fordelingen af mere end 200.000 søgninger efter boliger i Danmark i 2019. I analysen gøres boligsøgernes interesse for de forskellige kommuner indbyrdes sammenlignelige ved at regulere for forskellene i kommunernes befolkningstal.

Og analysen taler sit tydelige sprog: Danskerne drages virkelig af Dragør.

Med et såkaldt indekstal (antal boligsøgninger divideret med kommunens indbyggertal ganget med 100) på 69.853 indtager Dragør en fuldstændig suveræn førsteplads.

»Dragør ligger meget imponerende i indekset. Kommunen ligger faktisk næsten tre gange højere end nummer to i indekset som er Tårnby med et indekstal på 26.666,« siger Thomas Barfod fra Voreslejebolig.dk.

Så populær er din kommune blandt boligsøgerne Danskerne interesse for at bo i forskellige kommuner gøres indbyrdes sammenlignelige ved at relatere antallet af søgninger i en kommune med den pågældende kommunes indbyggertal. Indekstallet (i parantes herunder) fremkommer ved at gange dette tal med 100. Så populære er Danmarks 98 kommuner blandt boligsøgerne: Dragør (69.853) Tårnby (26.666) Frederiksberg (19.076) Samsø (15.147) Vallensbæk (12.087) Solrød (10.787) Rødovre (10.584) Glostrup (10.449) Herlev (8.383) Ishøj (8.306) Hørsholm (7.818) Albertslund (7.738) Gentofte (7.367) Greve (7.108) Lejre (6.830) Brøndby (6.653) Egedal (6.528) Høje Taastrup (6.497) Sorø (6.439) Lyngby-Taarbæk (6.259) Hvidovre (6.144) Allerød (6.036) Roskilde (5.917) Fredensborg (5.417) Rudersdal (5.082) Frederikssund (4.884) Ringsted (4.677) Ballerup (4.647) Gladsaxe (4.594) Hillerød (4.422) Næstved (4.299) Gribskov (4.200) Køge (4.185) København (4.174) Halsnæs (3.815) Helsingør (3.767) Stevns (3.665) Odder (3.625) Skanderborg (3.553) Fanø (3.408) Kerteminde (3.357) Læsø (3.322) Vordingborg (3.259) Ikast-Brande (3.219) Faxe (3.062) Middelfart (3.053) Fredericia (3.035) Furesø (3.027) Kalundborg (2.946) Odsherred (2.932) Holbæk (2.903) Slagelse (2.757) Hedensted (2.663) Assens (2.511) Nyborg (2.456) Kolding (2.387) Vejle (2.277) Nordfyns (2.226) Faaborg-Midtfyn (2.098) Struer (2.043) Odense (2.018) Ærø (1.948) Herning (1.937) Billund (1.900) Svendborg (1.870) Bornholm (1.789) Ringkøbing-Skjern (1.721) Silkeborg (1.704) Horsens (1.692) Aabenraa (1.665) Lolland (1.646) Favrskov (1.596) Haderslev (1.581) Mariagerfjord (1.553) Guldborgsund (1.553) Langeland (1.481) Esbjerg (1.456) Rebild (1.451) Randers (1.443) Tønder (1.410) Norddjurs (1.391) Varde (1.380) Aarhus (1.375) Holstebro (1.321) Vejen (1.295) Syddjurs (1.246) Skive (1.242) Vesthimmerlands (1.148) Brønderslev (1.114) Aalborg (1.089) Viborg (1.073) Sønderborg (1.023) Hjørring (0.990) Lemvig (0.965) Frederikshavn (0.849) Morsø (0.809) Thisted (0.792) Jammerbugt (0.790) Kilde Voreslejebolig.dk

På tredjepladsen finder vi Frederiksberg forfulgt af Samsø og Vallensbæk på henholdsvis fjerde- og femtepladsen.

I det hele taget er hovedstadsområdet populært blandt danskere, som søger bolig.

»Med næsten dobbelt så højt et indekstal som Region Sjælland, er der lang vej ned til Region Sjælland på andenpladsen«, siger Thomas Barfod.

I Jylland topper Odder Kommune - hvis vi ser bort fra sommerhusparadiset Samsø, som hører under Region Midtjylland - med et indekstal på 3.625. Blandt dem, der har ledt efter bolig på Fyn det sidste års tid er Kerteminde (3.357) langt mere populær end Odense (2.018).