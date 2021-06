På brutal vis er kaniner i en dyrepark i Hjørring blevet tæsket ihjel.

»Vi havde overvejet, at det kunne være en ræv, derfor blev den døde kanin kørt til obduktion hos en dyrlæge. Han kunne konstatere, at flere knogler var brækket og den havde haft indre blødninger,« siger Christina Thoft, der arbejder i Dyreparken NBV.

Lørdag var hendes kollega, dyrepasser Anette Jensen, gået hjem til et fredeligt bur med to levende kaniner i, men søndag da Annette Jensen mødte ind igen, var der kun én død kanin i buret. Den anden var væk.

»Vi har ikke fundet den, der er væk endnu,« lyder det fra Christina Thoft, som er pædagogmedhjælper i parken, der har 15 borgere med forskellige handicaps til at hjælpe med at passe dyrene i hverdagene.

Lågen til buret er altid aflåst. Dog kan man god vilje godt hoppe over det. Foto: Privatfoto Vis mere Lågen til buret er altid aflåst. Dog kan man god vilje godt hoppe over det. Foto: Privatfoto

Hun fortæller, at det har været hårdt for borgerne at miste deres kaniner for anden gang.

»Det kan være svært at forstå, hvad der er sket, og at nogen kan finde på det her. De borgere, vi har her i parken, de bliver kede af det. Det er forfærdeligt,« forklarer hun.

For mindre end fire måneder siden skete det for første gang.

Dengang blev tre kaniner mishandlet og slået ihjel på samme måde, som det skete natten til søndag for en uge siden.

Billede er taget, da de to kaniner mødet hinanden for første gang. Foto: Privatfoto Vis mere Billede er taget, da de to kaniner mødet hinanden for første gang. Foto: Privatfoto

I dette tilfælde var det også en obduktion, der afgjorde, at der var tale om mishandling.

Sammen med de nye to kaniner, en han og en hun, der kom til parken for henholdsvis en måned og to uger siden, anskaffede parken sig også overvågningskameraer.

De var sat op under seneste episode med mishandling, men var desværre ikke tændt endnu.

»De var sat op, men ikke sat til. Det er de nu, og vi håber virkelig, at det kan sætte en stopper for det her,« siger Christina Thoft.

Kaninerne boede her, til de blev dræbt. Foto: Privatfoto Vis mere Kaninerne boede her, til de blev dræbt. Foto: Privatfoto

Derfor har de også delt historier om episoderne på deres Facebook-side i håbet om at finde vidner eller skræmme gerningsmanden/mændene væk.

Parken har endnu ikke anskaffet sig nye kaniner. De skal have besluttet, om man er nødt til at låse parken helt af over natten. Det ville dog være synd, mener Christina Thoft, da der ikke før har været den her type problemer.

»Alle har altid kunne finde ud af at opføre sig ordentligt.«