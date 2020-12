Det historiske Danevirke Museum er et af danmarkshistorien største fortidsminder. Nu bliver det moderniseret.

Det historiske Danevirke Museum skal rives ned og erstattes af et nyt museum.

Projektet støttes af A.P. Møller Fonden og Augustinus Fonden med henholdsvis 60 millioner kroner og 13 millioner kroner - i alt 73 millioner kroner.

Det oplyses i en pressemeddelelse fra Sydslesvigsk Forening.

Danevirke Museum er placeret ved det historiske voldsanlæg i Nordtyskland, hvor danerne omkring år 500 menes at have dannet et forsvarsværk, der skulle sikre Danmarks grænse mod syd.

Det historiske voldanlæg blev i juni 2018 optaget på UNESCO's Verdensarvsliste.

Som baggrund for donationen fra A.P. Møller Fonden fortæller formand Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, at Danevirke har stor betydning for Danmark og især grænselandet.

- Derfor støtter Fonden med glæde dette historiske sted ved sit bidrag til en ny museumsbygning, som kan rumme fæstningsværkets fascinerende fortælling og samtidigt i sig selv udtrykke områdets levende historiefortælling, siger hun i pressemeddelelsen.

Mens det nye museum bliver bygget, etableres der en overgangsløsning i form af et informationscenter, så man også i byggefasen kan tage imod gæster.

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvor længe det kommer til at tage at bygge det nye museum.

/ritzau/