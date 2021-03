'Klamme luder,' 'du er pisse grim,' 'kan du lide at spise hund og kat? Du er jo fra Asien – I spiser alt fra lort til pik.'

Sådan lyder blot nogle af de beskeder, som Sofie Khankhayan Andersen har modtaget i sin Instagram-indbakke på det seneste.

»Det er blevet dagligdag. Og det er mig en gåde, hvorfor folk bruger tid på at skrive så groft til andre mennesker. Jeg spørger dem nogle gange, hvorfor de synes, det er relevant at skrive sådan til mig.«

Det fortæller den 17-årige gymnasieelev, inden hun forklarer, hvorfor hun af og til svarer på de grimme beskeder:

Hadefulde beskeder, som Sofie fortæller, er blevet dagligdag for hende

»For at få en fornuftig forklaring – men oftest får jeg ikke en forklaring, og så blokerer jeg dem.«

For nylig svarede hun en, der skrev til hende, at hun var en klam luder. Hun spurgte, hvorfor han skrev det til hende, og hans svar mener hun ikke var særligt konstruktivt: 'Fordi du fortjener at vide, at du er klam,' skrev han.

Sofie Khankhayan Andersen lægger både opslag op på Instagram med sin holdning til bestemte emner, og så lægger hun også bare billeder op af sig selv.

Og hun oplever tydeligt, hvad der får det ledeste frem i folk.

»Det er oftest mit udseende, som folk sviner til,« siger hun og fortsætter:

Beskeder fra folk, Sofie ikke kender, som disse, modtager hun på daglig basis. Nogle gange forsøger hun at få svar på, hvorfor de skriver, som de gør. Oftest uden konstruktivt svar

»Det kan være noget med mit tøj, min vægt, min hånd, der ser underlig ud. Og i dag fik for eksempel at vide, at min pande var så stor, at den kunne være en landingsbane.«

Ligegyldigt hvor meget hun lægger sin hjerne i blød for at prøve at forstå, hvorfor folk skriver den slags nedladende beskeder om hendes udseende – så forstår hun det ikke. Og det er netop, når folk kommenterer hendes udseende, at det gør mest ondt, siger hun.

»Jeg tænker, hvorfor skal jeg vide det – jeg kan jo ikke lave det om.«

Sofie Khankhayan Andersen fortæller, hvordan det påvirker hendes dag og gør hende trist indeni, når hun modtager onde beskeder. Også selvom hun gerne vil være typen, det slet ikke bliver påvirket af den slags.

Den seneste nedladende besked, Sofie har modtaget søndag

»Jeg vil gerne fremstå stærk udadtil, og jeg siger til mig selv, at jeg skal se bort fra det, og at det ikke rammer mig. Jeg siger også tit til folk, at det ikke rammer mig – men det gør det bare. Det sidder fast i mig, når jeg har det læst det. Jeg kan ikke bare slukke for mine følelser,« siger den unge kvinde fra Odense.

Selv er hun 17 år og går i 2.g, og det er altså typisk ikke de jævnaldrende, hun finder i indbakken bag de hadefulde beskeder:

»Oftest er det nogle, der enten er meget ældre eller meget yngre end mig. Når de små børn skriver, tager jeg det ikke så personligt. Selvom de stadig burde vide, hvordan man bør skrive på nettet – jeg tror ikke, de tænker på, hvordan det rammer mig.«

Og det rammer allerhårdest, når det er folk, der er langt ældre end hende selv, der skriver. De burde jo vide bedre, tænker Sofie Khankhayan Andersen:

»Når det er voksne, der skriver, tænker jeg, at de er mere velovervejede, og derfor bliver jeg langt mere tvivlende og usikker på mig selv.«

Det er typisk folk, der gemmer sig bag anonyme profiler, der sviner hende til online, og hun kan kun gisne om, hvorvidt det handler om kedsomhed, dårligt selvværd eller noget helt tredje. Hun er dog ret sikker på, at de aldrig ville sige de samme ting, hvis de ikke havde deres skærm at gemme sig bag:

»Jeg har aldrig oplevet at blive svinet til i virkeligheden på samme måde,« fortæller Sofie Khankhayan Andersen.