Der er lille eller ingen bevægelse, konstaterer Greco i statusrapport om korruptionsforebyggelse i Danmark.

Det halter fortsat alvorligt med at få indført korruptionsforebyggende tiltag for danske politikere, konkluderer Greco. Greco er Europarådets mellemstatslige samarbejde til bekæmpelse af korruption.

Af en statusrapport, som fredag er godkendt, men som endnu ikke er offentlig, fremgår det, at Folketinget ikke har lyttet til kritikken.

- Vi har set meget ringe - hvis overhovedet nogen - fremskridt på de centrale anbefalinger, som vi har fremsat i rapporten, siger Grecos leder, Gianluca Esposito, til Ritzau.

Greco indledte i 2018 en særlig procedure mod Danmark, da Danmark slet ikke, eller kun delvist, havde efterlevet fem af seks anbefalinger til at forhindre korruption blandt danske politikere, dommere og anklagere.

Formelt betyder det, at Danmark igen får stemplet "noncompliance". Det kan oversættes til, at man ikke lever op til reglerne.

Hovedproblemet er hos de danske politikere.

Greco har blandt andet anbefalet, at man sikrer, at et folketingsmedlems personlige interesser skal kunne videregives på ad hoc-basis, hvis der opstår tvivl om disse i en aktuel sag, der behandles af Folketinget.

Desuden har man efterlyst et etisk regelsæt. Et sådant er udarbejdet. Men der mangler fortsat en beskrivelse med praktisk vejledning, forklaring og uddannelse i forhold til etik. Der er også en række andre punkter.

Rapporten konkluderer intet om, hvorvidt der er korruption i Danmark. Formålet er alene - så vidt som muligt - at forhindre, at der kan opstå korruption.

Mandag 9. december, som i øvrigt er international dag til kamp mod korruption, vil Europarådet skriftligt konstatere, at situationen i Danmark er uacceptabel. Rådet vil beklage, at danske myndigheder ikke har handlet.

- Der er ingen synlig bevægelse. Og det er årsagen til, at landet fortsat er i noncompliance. Vi vil fortsætte overvågningen og følge situationen tæt, indtil vi evaluerer igen næste år, siger Esposito.

Næste skridt kan være et brev til den ansvarlige minister og et "besøg på højt niveau".

Seks anbefalinger i en rapport er ikke ret meget - målt efter Grecos standarder.

- Det burde være ret let for et land som Danmark at leve op til dette, og det, vi beder om, er ret simpelt. Det er forebyggende tiltag, der skal forhindre, at korruption kan opstå, siger Gianluca Esposito.

/ritzau/