Hvis ansvar er det, at dine børn er stille i timerne og ikke skaber uro?

Det er lærernes, men det er også dit, mener folkeskolelærer i København Signe Kløve Dreyer. Et ansvar hun oplever, at nogle forældre forsømmer.

Signe Kløve Dreyer har undervist i folkeskolen i 16 år, og gennem alle årene har hun oplevet samme tendens.

I en almindelig klasse er der cirka en tredjedel af børnene, der skaber så meget uro, at de ødelægger undervisningen.

»Jeg har arbejdet på tre forskellige skoler, og problematikken er den samme. Der er ingen tvivl om, det er anstrengende for mig som lærer, men det er også synd, at vi skal bruge så meget krudt på det, for man spilder meget af de andre elevers tid. Dem der godt kan finde ud af det.«

Signe Kløve Dreyer kunne godt tænke sig en debat om forældrenes ansvar for at opdrage deres børn til at opføre sig ordentligt i skoletiden, og hun udgav derfor søndag et debatindlæg i Berlingske om emnet.

Hun fortæller, at hun generelt oplever, at forældrene bakker op om lærerne og er lydhøre overfor, hvordan de kan hjælpe, når deres børn skaber uro.

Men mange forældre er også passive, og enkelte har også svært ved at se deres egen andel i problemerne.

Gode råd Som forælder kan du gøre meget for at bidrage til det gode undervisningsmiljø, fortæller Signe Kløver Dreyer. De fleste klasser har regler for at sikre, at klassen er et rart sted at være. Det kan for eksempel være en regel om, at man venter med at tale, til man har fået ordet. Som forælder er det en god ide at spørge sit barn ind til de regler, fortæller Signe Kløver Dreyer. “Man kan spørge ind til, om de bliver overholdt? Om barnet selv har problemer med at overholde dem,” siger hun. Derudover er det vigtigt, at forældrene er loyale overfor læren. Får du besked om, at din søn har siddet og snakket og forstyrret undervisningen, skal du vise ham, at du bakker læren op i, at det ikke er i orden. Og oplever skolen problemer med, at din datter ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, så er det allervigtigste, at du ikke bare afventer og regner med, at skolen finder en løsning. Gå ud fra, at skolen og lærerne gør alt, hvad de kan for at skabe ro, og er dit barn medvirkende årsag til, at det ikke kan lade sig gøre, så har du en del af ansvaret for at opdrage det, så han eller hun ikke spilder både sin egen, sine kammerater og lærerens tid, siger Signe Kløver Dreyer.

»Vi får af og til at vide, det er petitesser, vi skriver hjem om. Ligesom det sker, at vi får at vide, at vi som lærere må gøre noget ved den uro, der er,« siger Signe Kløve Dreyer.

Hun og hendes kollegaer arbejder systematisk med en række pædagogiske tiltag og virkemidler for at skabe ro i klasserne, men uden forældrenes hjælp kan det ikke lade sig gøre at komme i mål, fortæller hun.

»Vi kan sige: ‘hov, det må du ikke’. Sende barnet ud af klassen eller lignende, men hvis barnet er ligeglad med de sanktioner, vi har, og det er der nogle, som er, så kræver det at forældrene også kommer på banen,« siger Signe Kløver Dreyer.

Som det gode eksempel fortæller hun om en far til en dreng, der ikke ville acceptere, at hans dreng forstyrrede undervisningen. Hver gang der kom besked fra skolen af negativ karakter, blev der trukket fra drengens skærmtid.

Og var der ikke nogle henvendelser af negativ karakter i to måneder, var der en belønning på spil.

»Det virkede! Og det er ikke fordi, det vil virke for alle børn, men som forælder gik den far aktivt ind i problemstillingen og fortalte de andre forældre i klassen om, hvad der havde virket hjemme hos dem, og det gjorde en forskel,« fortæller Signe Kløver Dreyer.

Hun opfordrer til, at vi som forældre ser på os selv og vores egne børn, når der er problemer i en klasse med larm og uro.

Og så bør forældre interessere sig for trivlslen i klassen på samme måde, som vi interesserer os for projektopgaver eller undervisningen.

»Min pointe er, at man som forælder ved, man har et ansvar, og at man handler, hvis der opstår problemer med ens barn,« siger Signe Kløver Dreyer.

Hun har gennem de sidste 16 år både undervist børn på mellemtrinnet i 4.-6. klasse og elever i udskolingen, der dækker over 7.-9. klasse

Problemerne med, at der er omkring en tredjedel af børne, som skaber uro, gælder både de små og store elever, fortæller hun.