Trætte, sultne børn, der vil diskutere et nej. De er ikke uvante for Mette Visti, der gennem 15 år har arbejdet som folkeskolelærer.

Hendes møde med ovennævnte skyldes ikke, at hun arbejder i et ressourcesvagt område - faktisk tværtimod. Det handler om, at forældre glemmer deres ansvar, beskriver hun i et debatindlæg hos Berlingske.

‘Jeg oplever, at forældrene i stigende grad overlader ansvaret for dagligdagen til skolen og barnets lærere. Men søvn, kost og kærlige, men bestemte grænser er og bliver et forældreansvar,’ skriver hun blandt andet.

Til B.T. uddyber hun, at hun har set sig nødsaget til at skrive indlægget i kølvandet på et lignende indlæg, som hendes kollega Signe Kløve Dreyer for nyligt udgav.

»Jeg kan se, at der er nogle, der siger, at hendes pointe er korrekt; at forældre må hanke op i sig selv. Men der er samtidig en masse mennesker, der peger fingre ad lærerne og siger, det må være deres klasseledelse, den er gal med.«

Men lærerne og skolen står ikke alene med ansvaret, lyder det fra folkeskolelæreren.

Hun beskriver i indlægget, hvordan hun oplever, at hun på forældremøder er nødt til at sætte sengetider, madpakker, computertider og almen dannelse på dagsordenen.

Punkter, der ifølge folkeskolelæreren bør være taget hånd om hjemmefra. For hvis der ikke er taget hånd om dem, går det ud over børnenes oplevelse i skolen.

Mette Visti arbejder på en folkeskole i Gladsaxe. Et sted, hvor der ikke mangler ressourcer. Vis mere Mette Visti arbejder på en folkeskole i Gladsaxe. Et sted, hvor der ikke mangler ressourcer.

»Jeg vil fastslå, at det handler om børnenes ve og vel. Jeg kan som voksen godt klare børn, der er trætte, men det er hårdt at være vidne til,« fortæller hun og fortsætter:

»Hvis børnene ikke har overskuddet, bliver de jo mere sårbare, hvis der eksempelvis går noget galt på en rundboldbane. Så får det jo betydning, fordi der ikke skal meget til, før de bliver kede af det.«

Hun understreger, at hun ikke selv er ‘nogen hellig ko’.

Selv er hun mor til fire, og hun kan da snildt nikke genkendende til, at sengetiderne kan blive skubbet, hvis man lige hygger sig til et arrangement.

»Men det handler om, at forældre skal være opmærksomme på, at der foregår et samarbejde mellem dem og skolen. Forældrene vil gerne støtte op om, at børnene tager til Lukas Graham-koncert eller sportskampe, men de glemmer, at børnene skal tidligt op dagen efter.«

Det er ikke første gang, Mette Visti giver sin holdning til kende offentligt. Faktisk har hun tidligere skrevet et lignende indlæg i Berlingske. Når hun atter vælger at gøre det, skyldes det, at det er vigtigt at få fokus på problemet.

»Mit håb er, at vi får fokus på forældreansvar. At man kigger på sig selv som forælder og tænker: ‘Hovsa, der er også noget af det her skoleansvar, der er mit',« fortæller hun og afslutter:

»Hvis forældrene tager deres del, og vi har glade og undervisningsparate elever, bliver vores arbejde bare meget lettere.«