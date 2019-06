Enhedslisten vil smide 2,2 mia. kroner efter folkeskolen, mens SF og De Radikale taler om én milliard. Socialdemokratiet kan svinge sig op på 370 mio. kroner.

Men stod det til Niels Christian Sauer, pensioneret folkeskolelæræer og tidligere hovedbestyrelsesmedlem af Danmarks Lærerforening, så ville han hellere være fri.

»Det er som at sætte et plaster på et åbent kraniebrud,« siger han til B.T.

Han mener, at politikerne grundlæggende har misforstået problemerne i folkeskolen, når de tror en milliard eller to kan løse det hele - hvis de altså overhovedet bliver til noget i første omgang.

Det har han nemlig også sine tvivl om. For når partierne ikke ønsker markante skattestigninger, så er der ganske enkelt ikke nogen penge at tage af.

I stedet for de mange penge har Niels Christian Sauer tre konkrete forslag til, hvordan folkeskolen kan blive bedre. Og det koster ikke noget.

»Folkeskolen burde sætte tæring efter næring. Vi kunne få rigtig fin mad, hvis bare vi ville nøjes med lidt mindre af den. Det handler simpelthen om kvalitet over kvantitet,« siger Niels Christian Sauer.

Ifølge ham er antallet af folkeskolelæerere faldet med 14 pct. siden 2009 - svarende til 8-9.000 lærere.

Tre konkrete løsninger 1. Sæt antallet af undervisningstimer ned

Danske børn bør gå i skole lige så mange timer som OECD-gennemsnittet. Vi skal altså fra 10.200 om året ned til 7.500. Fordele: Kortere og mere intensive dage, som giver eleverne fri, inden de er kørt trætte.

Mere fritid, hvor eleverne kan få udfordret deres faglighed af pædagoger fremfor andenrangslærere. 2. Fjern alle lappeløsninger

Der skal sorteres grundigt ud i Djøf-lappeløsninger såsom elevplaner, nationale tests, målstyring, uddannelsesparathedsvurderinger, læringsplatforme osv. Fordele: Lærerne får frigivet mere tid til forberedelse af selve undervisningen.

Det vil gøre lærerarbejdet mere attraktivt, fordi det vender tilbage til kerneopgaven. 3. Tænk langsigtet

Skolen for livet er et ekstremt langsigtet projekt. Derfor skal alle kortsigtede løsninger som rangordnedede testscorer fjernes. Fordele: Fokus bliver flyttet fra resultater i et regneark til dannelsen af et helt menneske. Kilde: Niels Christian Sauer, pensioneret folkeskolelærer og tidligere hovedbestyrelsesmedlem af Danmarks Lærerforening

I samme periode er antallet af undervisningstimer steget fra 8.300 timer til mellem 10.200-11.000 timer alt efter hvordan den seneste lovændring realiseres. Det skrev han i et debatindlæg i Politiken.

Gennemsnittet for OECD-landene ligger på 7.500 undervisningstimer på et år.

»Der er skrigende mangel på gode undervisningslokaler med plads og ordentlig ventilation,« forklarer Niels Christian Sauer og fortsætter:

»Skolerne er de samme som for 50-60 år siden. Den eneste forskel er, at de nu er nedslidte. Skoledagen dengang så markant anderledes ud - der var i gennemsnit 19 elever i klasserne og en skoledag varede maks 5-6 timer. I dag sidder der i gennemsnit 25.«

Han peger på flere eksperimenter, der viser, at særligt den dårlige udluftning i de gamle klasselokaler er et stort problem, som nemt kan løses.

Et forsøg i en 8. klasse viste, at eleverne præsterede 8-10 pct. bedre med ventilationen tændt end slukket.

»En sådan stigning ville give os verdens bedste skoleelever,« konstaterer Niels Christian Sauer.

Og det er hele hans pointe opsummeret.

Send gerne flere penge, hvis I insisterer, men brug dem rigtigt.

»Det er helt Molbo-agtigt, at den Mærsk-milliard, folkeskolen fik, blev brugt på kursusvirksomhed og efteruddannelse af lærerne, så de kunne få stjålet endnu mere af deres sparsomme forberedelsestid for at lære om elevplaner, tests osv., som de aldrig havde bedt om og ikke havde brug for,« siger Niels Christian Sauer.

Hans budskab er klart: Brug i stedet pengene på at ændre de helt elementære forhold på skolerne, som eleverne lider under.

Flere faglokaler, bedre ventilation, bedre toiletter og bedre udendørsarealer.