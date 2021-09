Torsdag den 16. september kan du lege bytte-bytte-købmand.

Her afholder Folkekirkens Nødhjælps Ungdom nemlig både tøjbyttemarked og genbrugsmodeshow for at hylde bæredygtig mode og for at sætte fokus på klimaretfærdighed.

Det hele starter med tøjbyttemarkedet, hvor din indgangsbillet er medbragt tøj.

Når du har indløst din indgangsbillet, vil det medbragte tøj blive sat på stativer, og så kan du gå på jagt efter nye fund til dig selv, skriver Folkekirkens Nødhjælps Ungdom i en pressemeddelse.

»I Folkekirkens Nødhjælps Ungdom arbejder vi med klimaproblemstillinger, fordi vi synes, det er uretfærdigt, at de mennesker, der bidrager mindst til klimaforandringerne, er dem, der rammes hårdest af dem,» siger Solveig Jørgensen, frivillig i Folkekirkens Nødhjælps Ungdom og medarrangør.

Efter tøjbyttemarkedet rykker arrangementet op i Udsigten til et genbrugsmodeshow. Her dystes der om, hvilken aarhusiansk ungdomsorganisation, der har sammensat det fedeste genbrugsoutfit fra Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutikker.

Konkurrencen afholdes som et modeshow, hvor Beate Stengaard fra "Den store bagedyst" vil være vært og lede publikum igennem showet. Efter konkurrencen vil der være mulighed for at købe tøjet i Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutik på Gammel Munkegade 8 i Aarhus.