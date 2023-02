Lyt til artiklen

Medlemmer siver fortsat ud af Folkekirken, viser tal fra sidste år.

I den anledning har B.T. i samarbejde med den liberale tænketank CEPOS regnet på, hvor mange penge man sparer i kirkeskat ved at melde sig ud af Folkekirken.

Folkekirken har i flere år tabt medlemmer, og den tendens fortsatte sidste år, viser tal fra Danmarks Statistik.

I alt 12.751 personer meldte sig ud af Folkekirken sidste år. Dermed er andelen af danskere, der er medlem af Folkekirken, dalet yderligere fra 73 procent til 72 procent.

Der er ikke et samlet billede af, hvorfor de 12.751 personer i 2022 meldte sig ud af Folkekirken. Men 2022 var præget af Ruslands invasion af Ukraine og inflation, og det har sat sine spor på danskernes pengepung, påpeger lektor Peter Birkelund, der forsker i religion og kultur på Københavns Universitet.

Mange har måttet tænke en ekstra gang over, hvordan de bruger deres penge, og det kan have haft betydning for folks beslutning om at melde sig ud, vurderer lektoren.

»Jeg er tilbøjelig til at mene, at det, at der har været inflation, og at folk har fået reallønsforringelse, har fået folk til at se efter, hvor der er penge at spare, og der er udmeldelse af Folkekirken et sted,« siger Peter Birkelund Andersen til B.T.

I Danmark betaler man, hvis man er medlem af Folkekirken, i gennemsnit 0,87 procent af ens skattepligtige indkomst i kirkeskat.

Men skattesatsen varierer fra kommune til kommune.

Generelt vil de fleste i hvert fald kunne spare omkring et par tusinde kroner om året ved at melde sig ud af Folkekirken.

Man betaler kirkeskat af ens skattepligtige indkomst efter arbejdsmarkedsbidrag, pensionsindbetalinger, renteudgifter, befordringsfradrag og andre ligningsmæssige fradrag.

Nedenfor følger en tabel, der tager udgangspunkt i personer med en gennemsnitlig indkomst i de forskellige kommuner.

Tallene er trukket fra Danmarks Statistik og tager udgangspunkt i personer over 14 år. Tallene er et gennemsnit. Derfor kan man ikke bruge tabellen til at sige noget præcist om ens egen økonomi.