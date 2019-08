Tivoli skrotter de klassiske radiobiler.

De vender dog stærkt tilbage i en mere moderne udgave med et designtema, der er inspisreret af 1920'erne i USA.

Radiobilerne er sammen med Ballongyngerne, Dragebådene og Rutshcebanen en af de forlystelser, der har givet oplevelser til et tocifret antal milliongæster siden 1926.

Radiobilerne kender alle, og der er næppe nogen, der ikke har prøvet at smadre ind i andre gæster under et besøg i Tivoli på et eller andet tidspunkt.

Antennefrie

For første gang nogensinde er antennerne skrottet, og de 18 nye biler får 280 m2 og boltre sig på.

De nye biler får det oficielle navn Buffalo Bill, og selvom designet og bilen er ny, så er planen at bevare den samme oplevelse for gæsterne, når de sætter sig bag rattet.

Gæsterne kan se frem til at køre i en bil, der er en hybrid mellem biler og vilde bisoner.

De antennefrie radiobiler bliver placeret i den nye Jackpotbygning, og den ikoniske forlystelses nye udgave bliver åbnet 15. august af Pjerrot, når Tivoli fylder 176 år.

Opgradering på mange forlystelser

Det er ikke kun radiobilerne, der får en makeover i Tivoli i disse måneder.

Alene i 2019 er nye forlystelser åbnet i april og maj, mens man nu nærmer sig en ny i form af radiobilerne om 11 dage.

Næste skud på stammen er Odinexpressen, hvor man bygger på livet løs for at kunne ersatte den med Mælkevejen.

Tivoli har investeret for omkring 100 millioner på nye forlystelser i år.