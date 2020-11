'Jeg kan tage 19.' 'Vi kan tage fem.' 'Jeg vil bare gerne redde en.'

Kommentarerne stammer fra velmenende danskere, der gerne vil gå den ekstra meter for at redde danske mink, efter regeringen i sidste uge gjorde hele besætningen på omkring 15 millioner dyr til 'dead mink walking'.

I en lukket Facebook-gruppe med +600 medlemmer diskuterer nuværende og tidligere pelsavlere samt 'almindelige' danskere muligheden for at holde mink som kæledyr og dermed undgå myndighedernes instrukser om, at hele bestanden skal aflives.

Missionen er, at minkene – nok primært avlsdyrene – under påskud af at være kæledyr skal aftages af frivillige danskere og dermed skånes for masseaflivning, som regeringen har fremsat et lovforslag om.

Omkring 15 millioner mink skal nu aflives i Danmark. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Omkring 15 millioner mink skal nu aflives i Danmark. Foto: Mads Claus Rasmussen

Interessen for at redde de bløde pelsdyr er stor blandt medlemmerne i gruppen, og flere tilkendegiver uden tøven, og inden der er en politisk aftale på plads, at de er klar til at tage et parti mink hjem.

En af dem er Jennifer Hansen.

Hun er 22 år og bor i Esbjerg med sin kæreste, deres treårige datter og en kat.

»Vi vil gerne have en mink eller to, som vi kan passe. Jeg er ikke et pelsmenneske, men jeg går ekstremt meget ind for dyrevelfærd, og hvis jeg kan gøre en forskel og redde en mink eller to, så de ikke bliver slagtet, så gør jeg det,« siger Jennifer Hansen til B.T.

Er det i orden at aftage mink som kæledyr for at redde nogle af dem fra aflivning?

Hun vurderer, at der er 80 procent chance for, at familiekonstellationen har fået tilføjet et par mink inden udgangen af 2020.

Dog er der, understreger hun, en del praktik, der skal være styr på først:

»Vi skal jo sikre os, at de ikke er syge eller på anden vis udgør en smitterisiko. Og så skal de være mere eller mindre tamme, så de ikke angriber vores barn eller kat. Men hvis de er det, eller kan blive det, så tænker jeg kun, at de vil få mere kærlighed her hos os, end de har fået hidtil,« siger Jennifer, der har planer om, at de to mink skal bo på lejlighedens altan.

Ligeglad med Mette Frederiksen

Som reglerne er i dag, må privatpersoner holde 19 mink som kæledyr, inden det bliver erhverv.

Jennifer Hansen vil gerne aftage et par mink og holde dem som kæledyr, hvis hun kan redde dem fra at blive slagtet. Foto: Privatfoto Vis mere Jennifer Hansen vil gerne aftage et par mink og holde dem som kæledyr, hvis hun kan redde dem fra at blive slagtet. Foto: Privatfoto

I regeringens netop fremsatte lovforslag 'om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink' er grænsen sat ned til fem kæledyrs-mink per husstand.

Da statsminister Mette Frederiksen i sidste uge på et pressemøde via videolink meddelte, at alle mink i Danmark skal aflives, var det af hensyn til folkesundheden.

Til spørgsmålet, om hvorvidt Jennifer og familien i Esbjerg ikke modarbejder Mette Frederiksen og tilsidesætter sundhedsmyndighedernes vurdering af, at et totalt minkforbud er det bedste for folkesundheden, svarer Jennifer:

»Jo, jeg modarbejder det højst sandsynligt, hvis du spørger Mette Frederiksen. Men ved du hvad: Det er jeg ligeglad med. Jeg er ikke enig i deres beslutning. Jeg synes, at minkavl skal stoppes, men jeg synes ikke, at der er nok evidens og forskning, der peger på, at det her er det rigtige at gøre,« siger hun og tilføjer:

Danish Prime Minister Mette Frederiksen (socialdemocrat) was on a video link during the press conference after she went into self-isolation on Tuesday. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson Vis mere Danish Prime Minister Mette Frederiksen (socialdemocrat) was on a video link during the press conference after she went into self-isolation on Tuesday. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson

»Var der nok beviser, der pegede i den retning, så ville jeg aldrig modarbejde folkesundheden. I øvrigt synes jeg ikke, at man kan gøre det det her uden at give minkavlerne eller borgerne en stemme i sagen. Indtil videre har der været et tydeligt lovbrud fra regeringens side, og det skal de stå til ansvar for,« lyder det fra Jennifer, der fredag skal til demonstration i Esbjerg bymidte mod netop nedslagtningen af danske mink.

Mink som kæledyr? Pas på!

Idéen om at bringe mink inden døre og gøre dem til nuttede kæledyr i sikkerhed for Mette Frederiksens aflivningsplaner er ifølge Mikkel Stelvig ikke en god idé.

Han er zoolog i Zoologisk Have i København og har et godt kendskab til minken.

»Helt overordnet er mink som kæledyr ikke en god idé. Det er i hvert fald ikke anbefalelsesværdigt, og har du ikke erfaring med dyret og er vant til at arbejde med det, kan det være meget vanskeligt. Mink er ikke for almindelige mennesker,« understreger Mikkel Stelvig.

Han forklarer, at mink af natur er et rovdyr, som alene er avlet til at være et produktionsdyr, og det er derfor ganske usikkert, at de vil kunne finde ud af at fungere som husdyr.

»Katte – og til dels også hunde – er også rovdyr, men de har gennem generationer undergået en tilvænning til at være sammen med mennesker. Det har mink ikke, og alene af den grund er det ikke en god idé at bringe mink ind i sit hjem.«

Mikkel Stelvig vil heller ikke ud fra et dyrevelfærdsforsvarligt aspekt anbefale almindelige mennesker at holde mink.

»Jeg skal ikke bestemme, hvad folk skal gøre, men tager du en mink ud af en produktions-setting og sætter den i helt nye og anderledes forhold, vil man meget sandsynligt få et dyr, der er meget stresset. Så ud fra dyrets tarv er det heller ikke at foretrække.«