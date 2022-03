Har du lyst til at hjælpe københavnske par på deres store dag – og blive betalt for det?

På Vielseskontoret på Københavns Rådhus forudser man travlhed i sommersæsonen, men man mangler giftefogeder for at kunne følge med den enorme efterspørgsel.

Vielseskontoret foretager flere end 6.000 vielser årligt på adskillige sprog, og presset er – ikke overraskende – størst i sommerhalvåret.

Men de mange par efterspørger i stigende grad mere og andet end bare muligheden for at sige ja til hinanden i lokalerne på rådhuset.

Derfor tilbyder man 'kunderne' to yderligere muligheder, nemlig at man kan booke en foged til et selvvalgt sted og tidspunkt eller blive en del af konceptet 'Vie i det fri', som er 24 arrangementer, hvor man vier mellem 10 og 20 par på én dag et sted i København.

Og det er netop de udendørs vielsesceremonier, som man nu søger efter folk til at stå for.

»Vi søger en udadvendt, grundig og åben person, som kan arbejde selvstændigt og respektfuldt sammen med parret og Vielseskontoret om afviklingen af vielsen,« skriver Vielseskontoret.

»Du har forståelse for vigtigheden af ceremonien, herunder de juridiske rammer, som du naturligvis oplæres i før vielsen,« tilføjer de.

Du kan læse meget mere i jobopslaget her.