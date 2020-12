Selv om corona fortsat hærger for fuld kraft, er der, som mange beskriver, et lys i mørket. Lyset er en vaccine, og med den medfører en kommende tid, der kan drage sammenligninger til fortiden.

I hvert fald hvis man spørger epidemiolog og professor hos Yale dr. Nicholas Christakis, der specialiserer sig i menneskers adfærd i samfundet.

Han har netop skrevet bogen 'Apollo's Arrow: The Profound and Ending Impact of Coronavirus on the Way We Live', hvori han beskriver, at når vaccinen er en realitet verden over, vil klodens befolkning opleve en tid svarende til 'De brølende 20'ere' for 100 år siden.

Det skriver The Guardian.

En begivenhed som 'Distortion' vil ifølge dr. Nicholas Christakis ske, når vaccinen er på plads. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere En begivenhed som 'Distortion' vil ifølge dr. Nicholas Christakis ske, når vaccinen er på plads. Foto: Ida Marie Odgaard

Han mener, folk vil gå amok med sociale interaktioner i sådan en grad, som man så i 1920 og frem – fordi vi lige nu gør alt det modsatte med afstand, afholdenhed og økonomisk forsigtighed.

Ifølge Christakis vil den nye bølge af 'De brølende 20'ere' særligt kunne ses omkring 2023-2024.

»Her vil pandemien for alvor vendes. Folk vil ubarmhjertigt søge sociale interaktioner, og det kunne medføre seksuel tøjlesløshed, liberale udgifter og omvendt religiøsitet.«

Dr. Nicholas Christakis begrunder sine udtalelser med tidligere erfaringer, og hvordan mennesker før har reageret efter verdensomspændende pandemier.

I 1918 og to år frem var verden lagt ned af den spanske syge. Da den endte i april 1920, oplevede verden en blomstring, hvad angår socialt liv, kultur, frisind og løssluppenhed med fest og farver. En udvikling, der også er blevet forklaret med afslutningen på Første Verdenskrig og det opbrud, der opstod i dens kølvand.

Derudover gik den økonomiske kurve op, og forbruget samt efterspørgslen steg markant.

Dr. Nicholas Christakis sætter to streger under, at en lignende tid ifølge ham først vil ske, når vaccinen uden tvivl er en fast del af samfundet, hvilket ifølge ham er nogle år væk.

Også selv om de første vacciner netop er godkendt af EU – og på vej mod Danmark.

Coronatest er blevet en fast del af hverdagen. Foto: MARIO TAMA Vis mere Coronatest er blevet en fast del af hverdagen. Foto: MARIO TAMA

Men den kommer, mener han uden at tøve. Pandemier er nemlig ikke nyt for verden – men for befolkningen er den.

»Vi er den første generation af mennesker i live, som nogensinde har stået over for denne trussel, og som giver muligheden for at reagere med effektive lægemidler. Det er mirakuløst.«