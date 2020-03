Begynd endelig ikke at hamstre i supermarkederne, lød bønnen fra statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde onsdag aften. Ikke desto mindre tyder meget på, at danskerne ikke kan opfylde statsministerens ønske.

Billeder og videoer fra supermarkeder rundt i Danmark viser tomme hylder og ekstremt lange køer onsdag aften, efter statsministeren tonede frem på skærmene med beskeden om, at Danmark lukkes ned.

B.T.s medarbejder i Rema 1000 fortæller, at køen til supermarkedets to åbne kasser ikke blot går helt ned til enden af supermarkedet, men faktisk laver et knæk og når hele vejen rundt i supermarkedet.

»Det er fuldkommen hjernedødt. Jeg er gået herned, fordi jeg oprigtigt manglede toiletpapir, men der er fuldstændig rippet.«

Føtex onsdag aften Foto: Foto: Silla Bakalus Vis mere Føtex onsdag aften Foto: Foto: Silla Bakalus

Det er især toiletpapir, køkkenrulle, kød og mad på dåse, der onsdag aften bliver flået ned fra hylderne.

B.T.s medarbejder forklarer, at stemningen i lige netop Rema 1000 er forholdsvis munter blandt nogle af kunderne, mens andre står med fulde kurve og et mere eller mindre målrettet udtryk.

Ifølge B.T.s medarbejder holder Rema 1000 på Østerbro normalt kun åbent til kl. 22.00, men en kassemedarbejder fortæller, at beskeden fra medarbejderens chef har lydt, at man holder åbent, til der ikke er flere mennesker.

B.T.s anden medarbejder befinder sig i Brugsen på Islands Brygge. Her tegner sig et lignende billede.

»Hylderne er ved at være tomme for toiletpapir, kød, frugt og brød, og der var kø hele vejen fra kassen og ned i den anden ende. Der var sygt mange mennesker. Det var fuldstændig surrealistisk,« lyder det.

I en fælles pressemeddelelse fra Salling Group, Coop, Dagrofa og Rema 1000 skriver butikskæderne, at der er varer nok, hvis danskerne netop ikke rager til sig:

'Coronavirussen har fået mange til at spekulere i, om der er dagligvarer nok i butikkerne. Det er der, hvis forbrugerne handler, som de plejer, og ikke øger deres indkøb helt ekstraordinært.'

Salling Group har onsdag aften for travlt til at komme med en uddybende udtalelse til B.T., siger deres pressemedarbejder.