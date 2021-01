Der er lige nu indrejseforbud i Danmark, hvis personerne kommer fra Dubai. Det besluttede myndighederne tidligere på ugen.

Alligevel lander der stadig fly fra Dubai i København, og det har fået flere danskere til at undre sig.

Men det findes der en simpel forklaring på. Det fortæller Søren Clausen fra Københavns Lufthavn til B.T.

»Flyselskabet Emirates vurderer, om de flyver eller ej. Men du skal huske på, at de ligeledes tjener penge på at transportere fragt fra Dubai til København.«

Sådan ser det ud i Dubai. Foto: AHMED JADALLAH Vis mere Sådan ser det ud i Dubai. Foto: AHMED JADALLAH

Men er der så ingen mennesker med de forskellige fly?

»Nej, de er tomme. I hvert fald, når de kommer fra Dubai. Det er Emirates, der ved, hvor mange der flyver fra København til Dubai. De tal har jeg ikke.«

Indrejseforbuddet begyndte 22. januar, og det vil gælde fra den pågældende dato og fem dage frem.

Transportminister Benny Engelbrecht sagde i en pressemeddelelse, at myndighederne skal undersøge, om diverse test fra Dubai er en reel test eller ej.

»Vi har tidligere set mutationer komme ind via Dubai, og vi kan ikke sidde sådan en mistanke overhørig. Derfor vil alle passagerflyvninger fra De Forenede Arabiske Emirater blive indstillet i fem dage, indtil det har været muligt at undersøge sagen til bunds og sikre, at den negative test, der bliver krævet, rent faktisk er en reel test, som er foretaget ordentligt.«

Dubai har været et omdiskuteret emne de seneste dage. Det skyldes eksempelvis, at det er kommet frem, at den britiske mutation er kommet til Danmark fra Dubai.

Derudover har kendisser som Nicklas Bendtner og Mikkel Kessler valgt at rejse til Dubai, selv om myndighederne på det kraftigste opfordrer til, man ikke forlader Danmark. Det har medført kritik på de sociale medier.