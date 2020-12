Fredag røg Region Hovedstaden som den første herhjemme op i risikoniveau 4.

Det har fået mange til at kalde på en nedlukning, som den man så i Nordjylland tidligere. Men det er der ikke umiddelbart lagt op til.

Der er ellers en del, der ikke kan forstå forskellen på de to situationer.

Dem kan man eksempelvis finde under det opslag, sundhedsminister Magnus Heunicke udsendte tidligere fredag om opgraderingen af Region Hovedstaden fra niveau 3 til 4.

Som svar til Heunickes opslag skriver en:

'Hvorfor er det I ikke tør at lave en 'Nordjylland' og lukke ned på samme måde i Hovedstadsområdet i 14 dage, som i gjorde i Nordjylland tidligere????'

En anden kommenterer:

'Hvorfor pokker gør I så ikke noget ved det. I det nordjyske havde i absolut ingen problemer med at lukke ned fra den ene dag til den anden. Hvorfor tøver i så meget bare fordi det er i Kbh? Luk nu Kbh ned så i kan få styr på smitten!'

Og dem er der mange af.

Spørger man førende eksperter på området, så er der forskellige holdninger.

Hvorfor lukker man ikke ned, som man gjorde i Nordjylland?

»Det kunne man også godt gøre. Jeg har også selv sagt præcis det samme,« siger Alle Randrup Thomsen, professor i virologi ved Københavns Universitet.

»Jeg tror der blandt eksperter er en vis afmatning, fordi når man trykker det ene sted, glider folk bare udenom og skaber problemer et andet sted. For eksempel kan man lukke skolerne, men så risikerer man bare, at børnene får mere tid til at lave nogle andre aktiviteter, som er mere farlige, hvis folk ikke forstår intentionerne bag nedlukningen,« uddyber han om, hvorfor der alligevel ikke er blevet indført yderligere restriktioner.

Formand for Lungeforeningen, Torben Mogensen, mener, at Hovedstaden ikke er blevet lukket ned som Nordjylland på grund af den store mængde mennesker.

Det ville ganske enkelt ikke være muligt, mener han.

»København er tætbefolket – der bor mange mennesker. Så der er ingen tvivl om, at det alt andet lige er nemmere at lukke helt ned i Nordjylland end Hovedstaden,« siger han.

Begge eksperter er dog enige i, at de restriktioner, der træder i kraft mandag, ikke nok til at nedbringe smitten.



Allan Randrup Thomsen mener for eksempel, at man godt kunne overveje at lukke barerne.

»Jeg mener godt, at man kan skelne mellem restauranter og barer. Der er stor forskel på, hvordan du opfører dig på en bar og en restaurant. Vi ved, at barer har et større risikomoment. Restauranterne kunne derimod godt holde åbent til klokken 23,« siger han.