Spis takeaway og få løn for det.

De fleste af de danskere, der mandag så et jobopslag fra Just Eat, hvor man søger efter smagsdommere, der skal spise takeaway som en del af deres job, troede, at der var tale om en aprilsar. Men det er det ikke.

Det forsikrer Brand Manager hos Just Eat, Kamilla Dannemarre Meincke, over for B.T.

»Det har egentlig været noget, der har længe har været planlagt til at gå i luften her i april. Men så havde vi nogle tekniske udfordringer i fredags, som gjorde, at jeg ikke kunne få jobopslaget lagt op der,« fortæller hun.

Derfor endte jobopslaget med først at blive delt mandag. Den 1. april.

»Det var først, da jeg lagde det på Facebook, at det gik op for mig, at folk tog det som en aprilsnar, fordi folk ret aktivt begyndte at kommentere det med: 'Det kunne være fedt, hvis det var rigtigt, men det er nok bare en aprilsnar,« forklarer Kamilla Dannemarre Meinche.

Jobopslaget lyder da også - især for de madglade - til at kunne være for godt til at være sandt:

'Dine primære opgaver vil være: At spise dig gennem den danske takeaway-scene for at sikre høj kvalitet i vores udvalg og finde nye relevante samarbejdspartnere,' lyder det blandt andet i beskrivelsen af jobbet.

Men det hele er skam sandt.

»For os handler det om, vi rigtig gerne vil have fingeren på pulsen,« fortæller Kamilla Dannemarre Meinche.

Hun forklarer, at jobbet for dem er en mulighed for at få testet takeaway-markedet og få nogle nye folk ind, som kan give feedback på Just Eats restaurantpartnere og den service, de leverer.

»Og den her finger på pulsen mener vi, at vi kan finde meget bedre ude i Danmark blandt danskerne,« forklarer hun.

Hvis man får jobbet, vil man skulle gennemføre 'et x antal' madtest om måneden. Nogle gange, hvor man har bind for øjnene, når man smager maden. Men hvordan det helt præcist skal tilrettelægges, kommer an på den person, der bliver valgt til jobbet.

Hvor mange personer, man gerne vil ansatte, er endnu ikke helt besluttet.

»Lige nu kunne jeg godt tænke mig, at vi fik et par stykker, men det kommer an på ansøgningerne. Når så mange har opfattet det som en aprilsnar, er det ikke sikkert, der er kommet så mange ansøgninger ind endnu,« siger Kamilla Dannemarre Meinche og forklarer, at de nok ikke vil dele et lignende opslag igen på den dato.

»Ikke første april, nej,« griner hun.

Hvis du er interesseret i at læse mere om jobbet, så kan du gøre det lige HER.