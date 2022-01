Moesgaard Museums nye millionsatsning om de skandinaviske rusvikinger, som drog østpå og opnåede både rigdom og magt, er blevet taget med storm.

Siden lørdag formiddag, hvor de første besøgende kunne træde ind i vikingeuniverstet, har mere end 1.500 besøgt udstillingen, som er et af museets mest ambitiøse projekter til dato.

Det er langt over, hvad museet, der først for nylig med de lempede coronarestriktioner igen kunne slå dørene op, havde håbet på.

Tidligere har de nemlig oplevet, at coronabekymringer holder folk væk – men heldigvis ikke denne gang.

»Det er en rigtig god start. Sidste gang vi åbnede op efter en lang nedlukning, var der meget stille i starten, og derfor var vi også lidt usikre på, om alt det med mundbind osv. nu ville sætte en bremse på, men det er en helt anden holdning nu. Mange vil gerne ud, og folk er meget positivt stemt over, at vi er åbnet,« fortæller museumsdirektør Mads Kähler Holst, da B.T søndag eftermiddag taler med ham.

Udstillingen 'RUS – vikinger i øst' rummer fortællinger om mænd og også en del kvinder fra Sverige, Norge og Danmark, der rejste ud i verden for at handle og skabe sig rigdom samt ære.

En del af vikingehistorien, som for mange måske vil være helt ny.

»Vi vil gerne fortælle en ny historie, så vi ikke ender i den samme, som de fleste kender om, at vikingerne var nogle, der drog mod vest, hærgede og plyndrede og vendte hjem igen. Vikingernes togter mod vest til Normandiet og England er veludforskede og beskrevet.«

»Derfor kigger vi i stedet på deres rejser mod øst over Østersøen og videre ad floderne til Det Byzantinske Rige og kalifatet, som vi derimod ikke haft helt så klart et billede af,« forklarer Mads Kähler Holst.

Udstillingen tager dermed publikum med på en scenografisk rejse til forskellige verdener og ind i en epoke på omkring 250 år fra cirka 800-1050-tallet, da hele det østeuropæiske kontinent 'opdages' af rusvikingerne, som etablerer kolonier i det fremmede.

»Vikingerne sætter sig på områder og danner et nyt folk, der kommer til at hedde rusvikinger. De opstår i Ukraine og lever videre i Rusland i dag,« fortæller museumsdirektøren.

Det er de seneste årtiers åbning i øst og dermed adgang til nye kilder og samarbejder, som har givet museet mulighed for at lave udstillingen og fortælle historien om rusvikingerne. Det har nemlig åbnet for et meget mere nuanceret billede af vikingernes færden, og ikke mindst hvad der drev dem.

Udstillingen er for alle aldre. Foto: Moesgaard Museum

Arbejdet med at indsamle materialet har taget flere år, og omkostningerne til særudstillingen løber ifølge direktøren op i 12 millioner kroner.

»Vi har simpelthen fået genstande fra hele Østeuropa, så vi kan følge rejsen helt fra det nordlige Rusland og ned til Istanbul og Baghdad. Det har taget mere end tre år, siden vi startede planlægningen af projektet, og det har virkelig været en rejse med alle de her coronanedlukninger osv. for os,« siger Mads Kähler Holst.

Derfor betyder det flotte besøgstal også rigtig meget for museet.

»Det er rigtig godt at være tilbage og så se, at folk også kommer. Det giver en rigtig god stemning, som vi er glade for at være en del af,« siger han.

Udstillingen kan besøges frem til 22. september 2022.