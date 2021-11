Der er kø til vatpindene i Aarhus, derfor åbner Falck deres tredje testcenter.

Smitten stiger i landet, og det har fået Region Midtjylland og Falck til at skrue op for testkapaciteten.

I Aarhus genåbnede Falck i sidste uge et hurtigtestcenter i Aarhus V i City Vest. I lørdags var det i Bruuns Galleri, at de atter fandt de lange vatpinde frem, og nu åbner de et testcenter i Storcenter Nord.

»Der har været mange forbi testcentrene, og der har også været nogle, der har oplevet kø. Det vil vi for alt i verden gerne undgå, derfor åbner vi nu et nyt testcenter,« oplyser presseafdelingen hos Falck.

Den stigende efterspørgsel på test betyder, at Falck har fokus på rekrutteringen af flere poder.

De har indtil videre genansat podere, de tidligere har haft ansat. Desuden er de blevet »kimet ned« af flere, der gerne vil tilbage, fortalte regionsdirektør ved Falck, Dennis Abildgaard Jørgensen, i mandags, til B.T.

Foruden City Vest og Bruuns Galleri og nu Storcenter Nord vil Falck i løbet af denne uge åbne flere testcentre i omegnskommunerne som Favrskov og Skanderborg.

Det nye testcenter i Storcenter Nord på Finlandsgade 17 åbner torsdag.