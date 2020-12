Mens dronningen fejrer jul på Marselisborg Slot i Aarhus, er der hver dag vagtskifte foran slottet klokken 12.

Det har både juleaftensdag og første juledag tiltrukket et stort publikum, der stimler sammen på kryds og på tværs og står tæt op og ned ad hinanden for at komme tæt på og tage billeder af garderne:

- Vi oplevede igen i dag at mange forsamlede sig derude. Vi har efter bedste evne forsøgt at holde folk samlet i mindre grupper, men det gode vejr taget i betragtning, er der rigtig mange, der søger derud, fortæller Bo Christensen, vagtchef ved Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Østjyllands Politi har haft flere patruljer til stede ved Marselisborg Slot for at henstille til bedre afstand mellem de besøgende, og at man kun forsamler sig i små grupper på maksimalt ti personer.

Vagtchef, Bo Christensen, opfordrer til, at man finder andre udflugtsmål i juledagene:

- Vi opfordrer til, at man lige overvejer, om man kan tage et andet sted hen, for det er svært at holde afstand derude. Også selvom vi prøver efter bedste evne at få folk til det, siger Bo Christensen.

Politiet vil også i morgen være at finde ved Marselisborg Slot. Endnu er der ikke udskrevet nogle bøder for brud på forsamlingsforbuddet på ti personer:

- Vi har ikke haft bødeblokken oppe i dag, men har i stedet forsøgt at gøre det så skånsomt som muligt og med konduite, fortæller Bo Christensen, vagtchef ved Østjyllands Politi.

De mange besøgende har indtil nu fulgt politiets anvisninger:

- Folk er meget positive og velvillige, når vi henvender os til dem og beder dem om at holde afstand. Men nogle gange går det med afstand måske lidt i glemmebogen for nogle, siger Bo Christensen.

Dronning Margrethe holder i år jul på Marselisborg Slot med prins Joachim, prinsesse Marie og deres fire sammenbragte børn. Når den kongelige familie er på slottet, er der hver dag vagtskifte klokken 12.