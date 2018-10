Lara Vali sidder bøjet ind over kundens underarm. I højre hånd har hun en tatoveringsmaskine, og på armen har hun tegnet et billede af Kim Larsen, som hun nu skal forevige.

»Jeg synes, han er en legende. Jeg er selv vokset op med ham og hørt ham i skolen, til koncerter, til begravelser og ja, jeg har faktisk hørt ham til alle typer begivenheder,« fortæller hun.

Hun lægger maskinen til huden, og den summende lyd blander sig med en af Kim Larsens første udgivelser, 'Sylvesters Drøm,' der spiller over højtaleren.

Hun har flere på venteliste, der vil have et minde om den afdøde sanger tatoveret på kroppen.

Tatoveringen er en kombination af flere ting, der kendetegner Kim Larsen. Foto: Louise Petring Vis mere Tatoveringen er en kombination af flere ting, der kendetegner Kim Larsen. Foto: Louise Petring

»Folk har spurgt ind til, om ikke jeg ikke kunne tegne nogle flere tegninger og lave et citat af en af hans sange. Jeg lavede også en i går,« siger Lara, mens hun fylder de blåoptegnede streger med sort blæk.

Alle elementer i tatoveringen er nøje overvejet. Lara laver en del traditionelle tatoveringer, og derfor har hun også valgt, at den hun laver i dag, skal holdes i den stil.

»Det slog mig bare, at spillekort er et ret traditionelt tatoveringsmotiv. Så kunne k’et for konge jo bruges som et k for Kim i det her tilfælde,« forklarer hun og fortsætter:

»Vi skulle have noget øl, for det kunne han godt lide og nogle humleblomster i stedet for en almindelig blomst, som man putter på en tatovering. Motivet er fra hans film.«

Vis dette opslag på Instagram KIM LARSEN #kimlarsen #gasoline #kimlarsenogkjukken #laravali#drawing#flash Et opslag delt af L A R A V A L I (@laravali) den 1. Okt, 2018 kl. 8.24 PDT

Det tog hende to timer at lave tegningen.

Lara tegnede det motiv, hun nu er ved at tatovere på kundes arm to dage efter sangeren døde, men faktisk lavede hun en Kim Larsen-tatovering, dagen før han døde.

Billedet af den tatovering delte hun på Instagram på Kim Larsens dødsdag. Til billedet skrev hun: 'Kim Larsen - Hvil i fred.' Det fik næsten 600 likes fra folk, der ligesom Lara er ked af at have mistet den ikoniske sanger.

»Jeg er glad for, at jeg fik lov til at opleve ham i live,« siger hun.

Manden, der fik motivet tatoveret, ønsker ikke at medvirke i video eller artikel.