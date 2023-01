Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Unge mennesker i Skive og Horsens valfarter til.

Derfor har fertilitetsklinikkerne i de jyske områder urimelig travlt i disse dage.

For mange yngre mænd og kvinder står nemlig i kø for at få et gratis tjek af sædceller og æg. Det skriver DR.

Klinikkerne slog dørene op for et halvt år siden, hvor man tilbød et gratis tjek til kvinder mellem 18 og 40 år og mænd mellem 18 og 45 år. Siden da har klinikkerne ikke set sig tilbage.

I Skive er alle tider booket frem til sommerferien, og lige nu står 115 i kø til en undersøgelse.

Ligeledes er der travlt på Horsens' fertilitetsklinik. Her er der fuldt booket frem til marts, og ud over det står 268 i kø for at få tjekket evnen til at få en baby.

Sædcellerne tjekkes i et mikroskop, for at se om de er fit for fight. Vis mere Sædcellerne tjekkes i et mikroskop, for at se om de er fit for fight.

Klinikchef Helle Olesen Elbæk fra klinikken i Skive udtaler, at den store interesse højst sandsynligt kan skyldes, at flere – måske – kommende forældre er blevet klar over, at man ikke altid kan blive gravid i første forsøg.

»Mange unge kender nogen eller har hørt om nogen, der har problemer med at få børn,« siger klinikchefen.

Helle Olesen Elbæk er overrasket over, at langt de fleste af de tilmeldte til den gratis undersøgelse er i midten af 20erne eller i slutningen af 20erne.

Region Midtjylland har afsat i alt 700.000 kroner om året til gratis fertilitetstjek. Der findes også et lignende tilbud på Rigshospitalet i København.