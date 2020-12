Folk, der har bestilt nytårsmenuer hos Frankies fra Madklubben på Østerbro i København, må væbne sig med tålmodighed.

Lige nu slanger en kø sig på 250 meter fra butiksåbningen til køens halespids.

»For en halv time siden var den 100 meter lang, så der kommer hele tiden flere til,« siger Phillip Galsgaard, der har stået i køen i 30 minutter, da B.T. taler med ham.

Han vurderer, at køen, som den tager sig ud lige nu, kommer til at tage en time at komme igennem.

»De lukker ikke så mange ind ad gangen på grund af coronarestriktioner, men det rykker da nogenlunde,« siger Phillip Galsgaard.

De 250 meter, som køen strækker sig over, skyldes blandt andet, at folk står med 1,5 meters afstand for at minimere smitterisikoen.

»Men der er kommet mange til bare den seneste halve time, så det kommer til at tage noget tid, før alle er igennem, siger Phillip Galsgaard.

Madklubben på Østerbro i København er langtfra det eneste sted, hvor folk står i kø for at få deres nytårsmenuer.

Hos Kokken og Jomfruen i Glostrup ser det således ud:

Foto: Allan Torbensen Vis mere Foto: Allan Torbensen

Hos Sortebro kro i Odense illustrerer Jesper Pedersen med billedet herunder, at kunderne også her må slå tiden ihjel, inden de kan få udleveret deres mad.

Køen strækker sig langt ud på den anden side af parkeringspladsen. Foto: Jesper Pedersen Vis mere Køen strækker sig langt ud på den anden side af parkeringspladsen. Foto: Jesper Pedersen



Ved Din Madpartner i Børkop ved Vejle sender Tina Kampman et øjebliksbillede fra passagersædet af en varm bil.

Foto: Tina Kampmann Vis mere Foto: Tina Kampmann

Ved Michelin-restautanten Kokkeriet i indre København strækker køen sig rundt om to blokke og rundt om brostensbelagte Sankt Pauls Plads.

Kø ved restaurant Kokkeriet i indre København. Vis mere Kø ved restaurant Kokkeriet i indre København.

På Frederiksberg må de, der har bestilt mad fra ​Madklubben, skutte sig i decemberkulden under de bare trækroner.