Duften af tang hænger intenst i luften, når man står af færgen på Egholm.

Men bevæger man sig ind i øens skove – eller rundt i haverne, der grænser op til de idylliske grønne områder – er lugten på en varm sommerdag sandsynligvis en lidt anden.

For mange besøgende besørger nemlig i naturen.

Nogle gange i skoven. Andre gange i Torben Lunds have. Og det er han faktisk ved at være godt træt af.

Torben Lund satte sidste år skilte op for at markere overgangen til sin grund. Det har hjulpet, men problemet er ikke løst. Vis mere Torben Lund satte sidste år skilte op for at markere overgangen til sin grund. Det har hjulpet, men problemet er ikke løst.

»Det har været et problem i årevis, og det bliver det også i år.«

»Sommerferien er ikke engang startet, og jeg har allerede set efterladenskaberne og jaget tissetrængende kvinder ud af min have,« siger Torben, der griner over, hvor komisk situationen ville være, hvis ikke den havde en ulækker bagside.

Han flyttede til Egholm i 2016, og året efter blev det offentlige naturområde, der grænser op til hans grund, omdannet til et attraktivt sted at nyde sin frokost.

Der blev sat borde-bænke sæt op, og den vilde natur blev tæmmet en smule.

Det kommunale område med borde flyder sammen med Torbens have, og derfor går mange ø-gæster ind på hans grund for at lette trykket. Vis mere Det kommunale område med borde flyder sammen med Torbens have, og derfor går mange ø-gæster ind på hans grund for at lette trykket.

Siden er flere og flere strømmet til det grønne område, hvilket Torben egentlig ikke har et problem med, hvis det ikke var for de trælse efterladenskaber.

»Det er dejligt, at folk kommer hertil, og jeg kan godt forstå det. De kommer for roen og naturen, og det må de også gerne. Men det er et problem, at der ikke er toiletter, de kan trække hen på, når trangen melder sig,« siger Torben.

I starten lånte han sit toilet ud. Men det gør han ikke mere.

»Det blev for meget, og det er jo mig, der skal gøre rent efter dem, når de bruger mit toilet. Det synes jeg ikke er rigtigt, og jeg ved, at de andre der bor her har det på samme måde.«

Torben valgte sidste år at sætte to små skilte op, hvor grænsen til hans have begynder. Det har hjulpet en del, men løser ikke alt.

»Der er stadig nogen, som prøver at skjule sig i min have, når de skal det ene eller det andet. Resten går i skoven, og det er egentlig okay, men papiret er et problem,« siger Torben.

Selve lorten forsvinder i regnen, og selvom Torben synes, at det er lidt træls at skulle passe på, hvor man træder – og holde godt øje med at hundepoterne ikke hiver lort med hjem – er det især papiret, som tørrer og flyver rundt, der irriterer ham.

»Folk er gode til at rydde op. Men lige papiret tager de ikke med sig. Og i varme perioder flyver der tørret lorte-papir rundt, som nogle gange ender på terrassen – det er ret ulækkert.«

Papir fra toiletbesøg i skoven har det med at komme på affeje og flyve ind på Torbens terasse. Vis mere Papir fra toiletbesøg i skoven har det med at komme på affeje og flyve ind på Torbens terasse.

»Jeg har ikke lyst til at rydde det op, for jeg ved jo, hvor det har været.« siger Torben smilende.

Han har længe forsøgt at råbe Aalborg Kommune op og bedt dem om at etablere et offentligt toilet i området.

Der er et på øen, men det er tre kilometer fra Torben Lunds hus, og det er altså for langt for folk at gå, når først behovet melder sig.

Men toilettet er på trods af hans henvendelser stadig ikke blevet en realitet, og det er faktisk det, der irriterer ham mest ved situationen.

En del af området er Torbens have, mens resten er et kommunalt område, som er godt besøgt på varme sommerdage. Vis mere En del af området er Torbens have, mens resten er et kommunalt område, som er godt besøgt på varme sommerdage.

»Kommunen vil jo gerne høste anerkendelse for, at der er dejligt at være her, men de vil ikke bidrage til, at det bliver ved med at være sådan. Det er os, der passer det grønne areal, og de vil også have os til at sørge for et toilet,« siger Torben.

Han er blandt andet blevet rådet til at søge fondsmidler til etableringen af det tiltrængte toilet, som kommunen ikke kan finde penge til.

Lige nu er der snak om at tage den gamle skoles toiletter i brug, hvor egholmerne måske selv skal stå for rengøringen.

»Det er ikke en løsning, for der er snak om, at vi skal passe toilettet, eller at der måske kan komme rengøring en gang om ugen. Men så når det at blive så ulækkert, at folk alligevel vil foretrække skoven,« siger Torben.

Jan Nymark Thaysen (V) blev først bekendt med problemet på Egholm for nogle uger siden og er sikker på, at de hurtigt finder en løsning. Foto: Henning Bagger Vis mere Jan Nymark Thaysen (V) blev først bekendt med problemet på Egholm for nogle uger siden og er sikker på, at de hurtigt finder en løsning. Foto: Henning Bagger

Rådmand i By og Land Jan Nymark Thaysen (V), er mindre bekymret.

»Toiletterne på skolen står klar senest i uge 28, og jeg tror på, at vi nok skal finde en praktisk løsning på pasningen, så toiletterne bliver ved med at være rene og indbydende,« siger han.

Jan Nymark forklarer, at han håber på et samarbejde mellem de lokale og kommunen om at holde opsyn med toiletterne, og at han overvejer, om der skal sættes skilte op for at få toilettets brugere til også at tage et ansvar.

»Vi har alle sammen en interesse i, at det her bliver en succes, så det er jeg ikke så bekymret for. Der er ingen grund til at tage sorgerne på forskud i hvert fald.«