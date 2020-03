En person får taget sit blodtryk. Hjerteforeningen forsøger at berolige folk med forhøjet blodtryk, så de fortsat tager deres medicin. - Det er livsvigtig medicin. Derfor er det vigtigt, at de bliver ved med at tage den, siger Gunnar Gislason. (Arkivfoto). Kim Haugaard/Ritzau Scanpix