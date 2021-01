45 procent af de indlagte siden 1. december har været over 70 år. Det er mindre end i foråret.

Coronavirus giver oftere et alvorligt sygdomsforløb for ældre, som også tit havner på hospitalet, hvis de er smittet.

Men personer over 70 år fylder generelt mindre på de danske hospitaler sammenlignet med første bølge i foråret.

Frem til 1. maj var 52 procent af de indlagte over 70 år, mens tallet fra 1. december og frem har været 45 procent. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Det er en tendens, som overlæge Kasper Iversen fra Herlev-Gentofte Hospital kan nikke genkendende til.

- Smitten har specielt før og i starten af anden bølge primært været i de yngre aldersgrupper, og det afspejler også, hvem der bliver indlagt.

- På det seneste har det dog været tydeligt, at flere og flere ældre bliver indlagt, og det passer også med, at smitten også bliver bredt ud til ældre aldersgrupper, siger Kasper Iversen.

Han ser derimod ikke nogen tegn på, at folk er mindre syge end i foråret.

- Det virker til at være det samme, men vi har fået nogle behandlingsmuligheder, som vi ikke havde tidligere, og fordi patienterne generelt set er lidt yngre, så klarer de sig en anelse bedre, siger Kasper Iversen.

I gennemsnit har omkring hver tredje over 70 år, der er smittet med coronavirus, været indlagt på et sygehus. Tallet er højere for folk over 80 år.

En del af de indlagte kan dog være personer, som skal indlægges med en anden sygdom og i den forbindelse er testet positive.

SSI opgør ikke tal for, hvor mange der positive, men indlagt af andre årsager end coronavirus.

En stor del af de indlagte over 70 år - cirka tre ud af fire - har andre underliggende sygdomme såsom diabetes, kræft, kronisk lungesygdom, hjerte-kar-sygdomme eller leukæmi.

Selv om ældre over 70 år ofte ender på hospitalet, hvis de er smittet, er det kun et ganske lille udsnit af den ældre del af befolkningen, som har været indlagt på landets hospitaler med coronavirus.

Ifølge Danmarks Statistik er 850.000 danskere over 70 år, og heraf har 4339 været indlagt siden udbruddets begyndelse sidste år. Det svarer til knap 0,5 procent af aldersgruppen.

Når man ser på dødsfald, er 1309 personer over 70 år døde med coronavirus siden slutningen af februar 2020.

Det svarer til omkring 0,15 procent af alle personer i Danmark over 70 år.

/ritzau/