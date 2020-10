Ny undersøgelse viser overbevisende sammenhæng mellem hårdt fysisk arbejde og demens, siger lektor.

Jord- og betonarbejderen, sosu-hjælperen eller andre med fysisk hårdt arbejde har større risiko for at udvikle en demenssygdom end kontorassistenten med det stillesiddende arbejde.

Det er konklusionen i en ny undersøgelse fra Københavns Universitet. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Undersøgelsen viser, at hårdt fysisk arbejde hænger sammen med en markant større risiko for at blive ramt af demens.

Det gælder også når der er taget højde for sociale faktorer, stress, blodtryk, rygning, alkoholforbrug og fysisk aktivitet i fritiden.

Ifølge Kirsten Nabe-Nielsen, lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet og leder af undersøgelsen, er det nye studie "det første, der finder en overbevisende sammenhæng mellem hårdt fysisk arbejde og demens".

Det siger hun til Kristeligt Dagblad.

Demens er tegn på sygdom i hjernen. Det rammer oftest personer over 65 år, men kan ses helt ned i 40-50-års alderen. Alzheimers sygdom, som ofte er kendetegnet ved glemsomhed og generelt dårligere hukommelse, er langt den hyppigste demenssygdom.

Cirka 90.000 danskere er i dag ramt af en demenssygdom. 400.000 er pårørende til en demensramt.

Studiet har fulgt 4721 mænd fra 14 større københavnske virksomheder fra 1970erne og frem til 2016.

Det viser konkret, at mænd med hårdt fysisk arbejde har 55 procents større risiko for at udvikle demens end mænd med stillesiddende arbejde. Det er en markant øget risiko på linje med en kendt risikofaktor som rygning.

En af medforfatterne til studiet, professor Andreas Holtermann fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, håber, at den nye undersøgelse kan være med til at øge fokus på forebyggelsen på arbejdspladserne.

Det kan for eksempel være i form af mere hvile og variation af arbejdsopgaver, siger han til Kristeligt Dagblad.

Han vurderer, at mellem en tredjedel og en fjerdedel af arbejdsstyrken på 2,7 millioner danskere har hårdt fysisk arbejde.

/ritzau/