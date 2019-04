Et svensk koncept med seniorboliger bygget omkring en vinterhave vækker danskernes interesse. De nye boliger er så populære, at flere vælger at ligge i kø i dagevis.

På fortovet foran Home på Hovedgaden i Hedehusene er der trangt. Det har der været siden torsdag morgen klokken 4, hvor den første køber satte sig i kø. Senere er 15 andre kommet til. Med soveposer, tæpper, varmt tøj og rigelige mængder kaffe ventede de på, at klokken blev 10 søndag, og forretningens døre åbnedes. Det skriver TV 2

Samlingspunktet er nogle nye seniorboliger, der bliver bygget i Hedehusenes nye bydel, Nærheden. Seniorboligerne skiller sig ud fra mængden, da de er bygget rundt om en overdækket vinterhave med fællesfaciliteter og petanquebaner efter et svensk Bovieran-koncept. Det er det andet danske projekt i rækken. Det første kommer til at ligge i Frederikssund.

»Ved vores første projekt i Frederikssund lå der også købere i kø. Men her i Hedehusene har de valgt at komme endnu tidligere,« siger Lars Jacobsen, direktør for boligselskabet Bovieran, til TV 2.

Den helt rigtige bolig

Der bliver i alt bygget 55 boliger fordelt på tre etager. Og det er specielt boligerne med god udsigt, som campisterne spejder efter.

»Det er jo ikke, fordi de interesserede her i køen ikke kan få sig en bolig, men de ligger her, fordi de vil have lige præcis den bolig, de har kigget på,« siger direktør Lars Jacobsen til TV 2.

57-årige Thorbjørn Djuraas var den første i køen til de populære seniorboliger. Han håber at skaffe en lejlighed til ham og hans hustru.

»Vi forelskede os i Bovierans koncept med atriumgården og det fællesskab, det tilbyder. Ud af de 55 lejligheder var der kun ganske få, der passede til de behov, vi havde. Så vi var nødt til at være sikre på, at vi lå først i køen,« siger han til TV 2 fra sin plads i campingstolen.

Boligerne forventes at være færdige i løbet af 2020.